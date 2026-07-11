Google va enfin signaler les pubs créées ou retouchées par IA

Google ajoute un panneau de transparence sur ses pubs dans Search, YouTube et Discover. L’usage d’IA y sera parfois indiqué automatiquement.

En bref Google ajoute plus de transparence sur l’IA.

Le détail apparaîtra dans My Ad Center.

Ce ne sera pas toujours automatique.

Quand une pub vous vend un produit avec une image retouchée ou carrément fabriquée par IA, vous avez quand même le droit de le savoir. C’est précisément le chantier que lance Google avec un nouveau niveau de transparence sur ses formats publicitaires.

Voir enfin comment une pub a été fabriquée

Le groupe ajoute dans My Ad Center une rubrique baptisée en anglais « How this ad was made », autrement dit la façon dont la publicité a été conçue. Ce panneau sera accessible à l’échelle mondiale sur les pubs diffusées dans Search, sur YouTube et dans Discover.

L’idée est simple, et plutôt bienvenue. Vous cliquez sur les infos d’une annonce, et vous pouvez voir si des outils d’IA générative ont servi à créer ou modifier son contenu. Pas révolutionnaire dans la forme, mais utile dans un moment où les images commerciales deviennent de plus en plus difficiles à lire au premier coup d’œil.

Automatique avec l’IA de Google, plus flou avec les autres outils

Là où ça devient intéressant, c’est dans la mécanique. Si une marque passe par les propres outils d’IA de Google pour créer ou retoucher une pub, la mention sera ajoutée automatiquement dans My Ad Center.

En revanche, si l’annonceur utilise d’autres outils, Google prévoit un réglage permettant aux marques d’indiquer qu’il y a eu usage d’IA générative. Et c’est là que ça coince un peu. La formulation retenue laisse comprendre que cette mention n’est pas imposée d’office, mais relève plutôt d’une action volontaire. Bref, tout ne sera pas signalé avec le même niveau de certitude.

Pourquoi ce détail compte vraiment ?

Sur une pub, la frontière entre amélioration visuelle et manipulation peut vite devenir très floue. Or pour quelqu’un qui envisage un achat, savoir si un média a été modifié reste essentiel. Vous ne regardez pas une image produit de la même manière si elle a été largement reconstruite par une machine.

Google explique vouloir aider le public à mieux comprendre les annonces qu’il voit, tout en donnant aux annonceurs des outils simples pour suivre des standards du secteur qui évoluent vite. Dit autrement, la plateforme essaie de poser des garde-fous sans alourdir tout le système publicitaire.

Des labels visibles selon les régions

Dernier point, et pas le moins important, l’affichage d’un label directement sur la publicité dépendra aussi des règles locales. Dans certaines régions, activer ce contrôle dans My Ad Center pourra faire apparaître une mention visible sur l’annonce elle-même.

Donc oui, Google avance sur la lisibilité des pubs faites avec IA. Mais entre l’ajout automatique pour ses propres outils et l’option laissée aux marques pour le reste, on est encore loin d’un système parfaitement carré. C’est un début. Pas encore la version clean.