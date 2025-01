Google utilise une nouvelle IA pour éliminer les pop-ups agaçants dans les navigateurs

Grâce à la nouvelle intelligence artificielle de Google, les pop-ups agaçants qui surgissent dans votre navigateur pourraient bientôt être relégués au passé.

Tl;dr Google teste une fonctionnalité pour gérer les pop-ups.

La fonctionnalité, « PermissionsAI », prédit votre réaction aux pop-ups.

Elle n’est actuellement disponible que sur Chrome Canary.

Google s’attaque aux pop-ups

Il est loin le temps où l’internet était envahi de publicités pop-up presque impossibles à éliminer. Même si les bloqueurs de pop-up ont grandement amélioré la situation ces 20 dernières années, il semble que nous soyons toujours submergés par ces messages intempestifs. Selon Google, l’IA pourrait venir à notre secours (via TechRadar).

« PermissionsAI » : un nouvel allié contre les pop-ups

Google Chrome teste actuellement une nouvelle fonctionnalité appelée « PermissionsAI ». Celle-ci est conçue pour gérer tous ces pop-ups agaçants qui vous posent sans cesse des questions. Vous savez, ces boîtes grises qui veulent connaître votre localisation ou qui vous demandent de bien vouloir accepter de recevoir des notifications. Vous refusez généralement l’autorisation, mais vous devez prendre une action pour vous débarrasser de ces satanés pop-ups.

PermissionsAI utilise le « Permissions Predictions Service » de Google, qui est une partie de Gemini Nano v2. Avec l’aide de l’IA, cela permet à Chrome de prédire si vous êtes susceptible de cliquer oui ou non à un pop-up spécifique. Si l’IA pense que vous allez dire non, et c’est généralement le cas, alors le pop-up est caché avec une « interface utilisateur moins intrusive ».

Moins intrusive signifie que vous pouvez interagir avec cette demande plus tard si vous le souhaitez, sans qu’elle soit constamment sous votre nez. Et plus vous dites non, moins il est probable que vous voyiez ces demandes sans les rechercher activement.

Un avenir sans pop-ups ?

Il est assez ironique que Google vous sauve des pop-ups en bombardant votre système avec encore plus d’IA. Certains, dont moi, ont exprimé leur mécontentement face à l’IA, et le fait qu’elle soit imposée dans nos appareils sans offrir quelque chose de particulièrement intéressant. Mais si des entreprises comme Google peuvent continuer à utiliser l’IA pour des choses comme celle-ci, et nous éviter d’être submergés par les pop-ups, alors je suis tout à fait pour.

Le revers de la médaille est que PermissionsAI n’est pas disponible sur le navigateur Chrome public pour le moment. Elle n’est disponible que sur Chrome Canary, qui est l’endroit où Google teste toutes ses nouvelles fonctionnalités expérimentales. Espérons simplement qu’elle ne soit pas abandonnée en cours de route et qu’elle finisse par être intégrée à Chrome. Plus tôt sera le mieux, à mon avis.