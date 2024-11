Google sous pression : une vente de Chrome est envisagée pour endiguer son monopole

Le département de la Justice des États-Unis envisage d'imposer une vente de Chrome pour limiter la domination de Google sur le marché de la recherche en ligne.

Tl;dr Google s’oppose à une scission de Chrome.

Google est jugé « monopolistique » dans l’industrie des moteurs de recherche.

Une audience de deux semaines est prévue en avril 2025 pour discuter des changements à apporter à Google.

Une menace pour Chrome

Google pourrait se voir contraint de séparer des produits majeurs comme Chrome et Android, ce qui, selon la firme de Mountain View, nuirait aux consommateurs en augmentant les coûts et ralentissant l’innovation. Lee-Anne Mulholland, porte-parole de Google, critique cette initiative qu’elle considère comme allant au-delà des enjeux juridiques et menaçant la compétitivité technologique des États-Unis. Le département de la Justice des États-Unis, à l’origine de cette proposition, cherche à limiter la domination de Google sur le marché de la recherche en ligne.

Le rôle stratégique de Chrome

Avec 64,6% de parts de marché, Chrome est bien plus qu’un simple navigateur : il est l’interface clé permettant à Google de promouvoir ses services, notamment son moteur de recherche, qui détient 90% du marché mondial. Selon le juge Amit P. Mehta, cette domination repose sur des accords financiers lourds, rendant difficile pour un nouvel acteur de rivaliser. En positionnant Chrome comme produit phare, Google s’assure de verrouiller son écosystème, rendant chaque tentative de rupture d’autant plus complexe. Le débat soulève ainsi des questions sur la viabilité d’un marché véritablement compétitif.

Les conséquences potentielles pour l’industrie technologique

Une séparation forcée pourrait bouleverser l’équilibre économique et technologique de Google. La firme souligne qu’une telle mesure pourrait nuire à la sécurité de Chrome, compliquer les mises à jour et entraîner des coûts supplémentaires pour les développeurs et utilisateurs. Par ailleurs, Android, qui rivalise directement avec Apple, serait également affaibli, réduisant les options disponibles sur le marché. De telles décisions impacteraient également les revenus publicitaires, essentiels pour Google, tout en augmentant les défis liés à l’innovation dans un secteur en constante évolution.

Une audience prévue en avril 2025

Une audience de deux semaines est prévue d’ici avril 2025 afin de discuter des changements que Google doit mettre en œuvre. Une décision finale est attendue pour août de l’année suivante. Cette situation découle d’une plainte déposée en 2020 par le département de la Justice des États-Unis et environ un cinquième des États, dont la Floride, l’Indiana et le Texas. Ils ont soutenu que Google dépense des milliards de dollars chaque année pour maintenir le statut par défaut de son moteur de recherche, interdisant souvent à ses homologues de traiter avec les concurrents de Google.