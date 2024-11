Bien-être numérique de Google simplifie encore la gestion de votre téléphone au quotidien

Google facilite encore plus le contrôle de l'utilisation de votre téléphone avec l'application Bien-être numérique.

Tl;dr Google déploie une fonctionnalité pour aider à modérer l’utilisation des applications.

Cette fonctionnalité, appelée « Rappels de temps d’écran », a été repérée pour la première fois en 2018.

Elle peut être activée dans les paramètres du bien-être numérique & contrôle parental de Google.

Google favorise le bien-être numérique

Dans notre société moderne, l’une des difficultés majeures réside dans notre capacité à modérer l’utilisation de la technologie. Google, conscient de cet enjeu, déploie une nouvelle fonctionnalité pour nous aider à retrouver un équilibre numérique.

Une application pour une meilleure gestion du temps d’écran

Initialement annoncée en 2018, l’application Bien-être numérique de Google a été conçue pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur temps passé sur les applications. Elle permet de suivre le temps passé sur une application spécifique et offre une vue quotidienne de la fréquence à laquelle l’utilisateur consulte son téléphone. De plus, l’application donne la possibilité de fixer des limites grâce à des minuteurs journaliers.

Des rappels pour une utilisation consciente

Cette fonctionnalité, initialement baptisée Mindful Nudge, a été repérée pour la première fois dans un APK par Android Authority. Selon un rapport récent, Google a commencé à déployer cette fonctionnalité, désormais connue sous le nom de « Rappels de temps d’écran ». Ces rappels, lorsqu’ils sont activés, apparaissent sous la forme d’une petite notification en haut de l’écran après que vous ayez passé un certain temps sur une application.

Il est possible d’activer cette fonctionnalité en se rendant dans les paramètres Bien-être numérique & Contrôle parental. Une fois dans le menu, il suffit de trouver l’option Rappels de temps d’écran et d’activer l’option Utiliser les rappels. Il est ainsi possible de définir des rappels pour des applications spécifiques afin de vous signaler que vous y consacrez trop de temps.

Google à l’écoute des utilisateurs

Cette initiative n’est pas la seule de Google en faveur de l’amélioration de l’expérience utilisateur. Par exemple, il a récemment été révélé que Google Maps recevra cinq grandes mises à jour, dont une planification de voyage pour véhicules électriques et des détails de transit. De plus, Google semble écouter les retours des utilisateurs, comme en témoigne la dernière version bêta d’Android 16 qui simplifie l’accès aux paramètres rapides.