Google envisage d’introduire l’appli Gemini sur iPhone

Google pourrait introduire l'application Gemini sur iPhone - voici ce que nous savons.

Tl;dr Une application Google Gemini dédiée pourrait arriver sur iPhone.

Gemini Live offrira une alternative à Siri ou ChatGPT Voice.

Les utilisateurs d’iPhone plus anciens pourront bénéficier de Gemini.

Google Gemini : une nouvelle ère pour l’iPhone ?

Les utilisateurs d’iPhone pourraient bientôt bénéficier d’une application dédiée à Google Gemini, offrant pour la première fois un accès à Gemini Live, selon certaines rumeurs.

Une compétition d’intelligence artificielle toujours plus intense

La concurrence en matière d’intelligence artificielle est toujours plus serrée, et de nombreuses entreprises ne se contentent pas d’un seul appareil. Ce phénomène est très évident avec Google, qui a progressivement lancé des applications compatibles avec Gemini sur iPhone, mais sans application Gemini dédiée. Cependant, selon un récent rapport de 9to5 Google, un utilisateur aux Philippines aurait repéré une application Gemini sur l’App Store de l’iPhone, avec un accès signalé à Gemini Live.

Un accès à Gemini déjà possible

Il est actuellement possible d’accéder à Gemini via l’application Google, qui fonctionne de manière similaire à la version web. Cependant, il semble que la version iOS n’a pas encore mis à jour l’interface utilisateur pour correspondre à l’application Android.

Avoir une application dédiée rendra l’utilisation de Gemini beaucoup plus rapide sur iOS, et Gemini Live offrira aux utilisateurs d’Apple une alternative à Siri ou ChatGPT Voice. Le lancement de Gemini sur l’iPhone donnera également aux utilisateurs un accès à l’un des meilleurs chatbots d’IA pour la conversation.

Un gain significatif pour l’utilisateur

L’inclusion de Gemini sur l’iPhone devrait être considérée comme une grande victoire pour l’utilisateur, surtout si vous possédez l’un des appareils plus anciens qui ne peut pas exécuter Apple Intelligence. Cependant, pour tirer le meilleur parti de l’IA, il est recommandé de se procurer l’un des meilleurs iPhones, et avec le Black Friday qui approche, il n’y a jamais eu de meilleur moment.

En somme, l’arrivée de Google Gemini sur l’iPhone promet de révolutionner l’expérience utilisateur, en offrant une alternative à Siri et en rendant l’intelligence artificielle plus accessible aux utilisateurs d’iPhone plus anciens.