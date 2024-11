Après l’avoir compliqué, Android va simplifier l’accès aux paramètres rapides

Après l'avoir d'abord rendu plus difficile, Android 16 facilite désormais l'accès aux paramètres rapides.

Tl;dr Les notifications et paramètres rapides d’Android 16 pourraient être modifiés.

La navigation s’améliore avec un swipe d’un doigt pour accéder aux paramètres rapides.

Android 16 pourrait également introduire d’autres changements, inspirés de l’iPhone.

Des changements notables pour Android 16

Les utilisateurs d’Android pourraient bientôt accueillir un changement majeur dans leur expérience utilisateur. Selon les découvertes de la version bêta par Mishaal Rahman et Android Authority, les notifications et paramètres rapides d’Android 16 pourraient être soumis à des ajustements significatifs.

Une navigation plus intuitive

Auparavant, pour accéder aux paramètres rapides, les utilisateurs devaient effectuer un balayage à deux doigts plutôt qu’à un seul. Ce changement clé dans la navigation pourrait rendre cette nouvelle interface beaucoup plus maladroite. Toutefois, dans la dernière version testée, « la Beta 3 de Android 15 QPR 1 », Rahman a découvert que le panneau des paramètres rapides ne nécessite plus un balayage à deux doigts sur le côté droit de l’écran pour s’activer, mais un balayage à un doigt, plus familier.

Des ajustements encore nécessaires

Cependant, une limitation majeure reste présente avec cette nouvelle configuration : l’impossibilité de basculer entre les deux écrans en balayant latéralement. C’est une fonctionnalité que des skins Android comme OxygenOS de OnePlus et HyperOS de Xiaomi peuvent faire, et qui serait une addition sensée à la version de base d’Android de cette fonctionnalité. Cela dit, cette configuration est similaire à celle du Centre de contrôle et de l’écran de verrouillage d’iOS depuis l’arrivée de l’iPhone X, peut-être que Google suit l’exemple d’Apple plutôt que celui de ses propres partenaires de smartphones.

Des changements inspirés de l’iPhone

En plus des changements mentionnés, Android 16 pourrait voir d’autres modifications inspirées de l’iPhone, comme le retour de la bascule simple pour les paramètres rapides Wi-Fi et Bluetooth, une nouvelle option pour conserver les applications régulières dans des bulles comme les fenêtres de chat, et une autre modification inspirée de l’iPhone avec l’introduction des notifications riches en cours pour vous tenir au courant des tâches de longue durée, comme attendre un taxi ou utiliser Google Maps pour naviguer.

Il semble qu’Android 16 soit une mise à jour conçue pour déjouer les tendances. Sa date de sortie est prévue pour le milieu de l’année prochaine, plutôt qu’à la fin de l’année comme nous l’avons vu avec Android 15 cette année. Attendez-vous donc à le voir sur les meilleurs téléphones Android bien plus tôt que d’habitude.