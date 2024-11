La date de sortie d’Android 16 serait déjà connue

La date de sortie d'Android 16 vient d'être dévoilée — et c'est étonnamment tôt.

Tl;dr Android 16 pourrait être lancé plus tôt que prévu.

Le lancement d’Android 15 a été chaotique.

Android 16 pourrait apporter des améliorations significatives.

Une sortie anticipée pour Android 16 ?

Il semble que Google soit sur le point de nous surprendre avec la sortie anticipée d’Android 16. En effet, alors que nous n’en sommes qu’à un mois du déploiement d’Android 15 sur les téléphones Pixel, des sources bien informées ont confié à Android Headlines que le successeur pourrait être lancé beaucoup plus tôt que d’habitude. Pour être précis, le 3 juin prochain.

Une rupture avec les habitudes

Il est presque incroyable d’entendre qu’Android 16 pourrait arriver aussi tôt, étant donné qu’il arrive généralement en fin d’été, voire à la mi-automne comme cela a été le cas ces dernières années. Cependant, des informations provenant de Google laissent penser qu’Android 16 pourrait être lancé au deuxième trimestre 2025, ce qui correspondrait parfaitement à une sortie en juin.

Un lancement chaotique pour Android 15

Le lancement d’Android 15 a été pour le moins chaotique. La première version bêta a été lancée en avril, comme prévu, mais la version finale du logiciel n’a pas été disponible avant mi-octobre. Cela malgré le fait que le logiciel ait été finalisé en septembre et que la série Pixel 9 ait été lancée le mois précédent. Traditionnellement, les Pixels les plus récents sont lancés avec la nouvelle version d’Android, mais les modèles de cette année fonctionnaient avec Android 14 dès leur sortie de la boîte.

Qu’attendre d’Android 16 ?

Un tel décalage de sortie pourrait expliquer pourquoi nous avons déjà commencé à entendre parler des améliorations potentielles qu’Android 16 pourrait offrir. Parmi celles-ci figurent des améliorations du multitâche, un nouveau type de notification qui semble imiter la Dynamic Island de l’iPhone 16, une sécurité encore plus renforcée et des modifications du menu des paramètres rapides pour les rendre réellement rapides. Cela pourrait notamment inclure une manière plus rapide de désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth. Nul doute que nous en entendrons parler davantage dans les mois à venir, que ce soit sous forme de rumeurs ou de fuites, ou d’annonces officielles de Google.

Si l’on peut rester sceptique quant à la capacité de Google à lancer Android 16 au deuxième trimestre, voire un peu plus tard, une seule chose compte : ne pas revivre le déploiement d’Android 15, surtout s’il se traduit par une plus grande cohérence dans le déploiement des nouvelles versions d’Android à l’avenir. Car en ce moment, il semble que les sorties soient plus chaotiques que jamais.