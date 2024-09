iPhone 16 : découvrez tous les problèmes majeurs rencontrés par les utilisateurs

Les utilisateurs de l’iPhone 16 signalent des problèmes majeurs touchant aussi bien la stabilité logicielle que l’autonomie de la batterie. D’autres font état de défauts matériels, affectant notamment la qualité des écrans et la connectivité.

Tl;dr Les nouveaux iPhone 16 rencontrent des problèmes de fonctionnement.

Les problèmes touchent principalement l’écran, la caméra et la durabilité.

Apple est en cours de résolution de ces problèmes.

Malgré ces problèmes, l’iPhone 16 reste un smartphone de qualité.

Les nouveaux iPhone 16 : entre qualité et problèmes techniques

Les derniers-nés de la marque à la pomme, les iPhone 16, font déjà parler d’eux. Si leur qualité n’est pas à remettre en cause, de nombreux problèmes techniques semblent émerger.

Des problèmes d’écran et de caméra signalés

Parcourant les divers rapports sur internet, il apparait que plusieurs dysfonctionnements affectent les nouveaux iPhone 16. Leur écran, leur caméra et leur durabilité ont été pointés du doigt. Deux problèmes distincts semblent impacter l’écran des nouveaux iPhone 16. Le premier concerne une limitation surprenante du taux de rafraîchissement, le second révèle un problème de gel de l’écran tactile.

La limitation du taux de rafraîchissement a été relevée par le leaker Ice Universe. Ce dernier affirme que le taux de rafraîchissement de l’iPhone ne dépasserait pas 80Hz, malgré la promesse d’un taux de 120Hz pour les modèles Pro. Une vidéo révèle que l’iPhone ne dépasse jamais les 80Hz. Il est suggéré qu’Apple réduirait le taux de rafraîchissement pour économiser la batterie lors du défilement rapide de l’écran.

Cependant, il convient de prendre cette information avec prudence, car elle pourrait ne pas affecter tous les utilisateurs. De plus, il serait surprenant qu’Apple limite le taux de rafraîchissement sur ses téléphones, même s’il est variable. Un autre problème d’écran a été relevé sur l’iPhone 16 Pro. Des utilisateurs sur Reddit ont rapporté que si l’on touche accidentellement l’écran près du nouveau bouton de contrôle de la caméra, l’écran entier peut devenir non réactif. Cette information a été vérifiée et confirmée. Certains commentateurs ont suggéré que le problème pourrait être lié à iOS 18, car des problèmes similaires ont été constatés sur des iPhones plus anciens.

La durabilité des nouveaux iPhone en question

Plusieurs vidéos de tests de chute ont été récemment publiées. Les résultats sont mitigés : un iPhone 16 Pro a résisté seulement à quatre chutes, tandis que l’iPhone 15 Pro de l’année dernière a résisté à douze chutes jusqu’à une hauteur de 20 pieds. Ces résultats pourraient être attribués aux bordures plus fines de l’iPhone 16, qui lui confèrent moins de protection.

Toutefois, ces vidéos montrent à quel point les nouveaux téléphones peuvent résister à des chocs. Il est donc recommandé aux personnes maladroites d’investir dans une coque de protection pour leur iPhone 16 Pro.

Des problèmes isolés ?

Il faut néanmoins rappeler que chaque lancement de produit est susceptible de comporter des appareils qui ne fonctionnent pas correctement dès leur sortie de la boîte. Hormis le problème d’écran tactile gelé, la plupart des défauts signalés semblent être isolés ou touchent un si petit nombre d’utilisateurs que le propriétaire moyen d’un iPhone 16 ne devrait pas rencontrer de problème.

Néanmoins, il est conseillé de rester vigilant quant aux mises à jour de sécurité, car Apple travaille actuellement à la correction des vulnérabilités d’iOS 18 et à la production d’une solution logicielle pour l’algorithme de la paume.