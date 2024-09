Trois innovations majeures rendent l’iPhone 16 bien plus facile à réparer

Il est de plus en plus aisé de réparer les smartphones d'Apple. Cette simplification du processus est une aubaine pour les utilisateurs. Quelles autres améliorations pourraient être apportées pour faciliter davantage la vie des utilisateurs d'Apple ?

Tl;dr L’iPhone 16 est le plus facile à réparer selon iFixit.

Trois changements de conception améliorent la réparabilité.

Le nouvel assistant de réparation d’iOS 18 est également loué.

Les améliorations réduisent les coûts de réparation et prolongent la durée de vie du téléphone.

L’iPhone 16, un champion de la réparabilité

La réparabilité des smartphones, bien que souvent négligée par les consommateurs, est un aspect crucial de leur durabilité et de leur impact économique. Récemment, iFixit a décerné à l’iPhone 16 la plus haute note de réparabilité jamais obtenue par un appareil Apple, faisant de ce modèle le plus facile à réparer à ce jour.

Trois changements majeurs

Le premier de ces changements est l’intégration d’une batterie dans un boîtier en acier dur, remplaçant ainsi le design traditionnel avec une pochette souple. Ce changement réduit considérablement les risques d’endommager la batterie lors d’une réparation, diminuant ainsi les risques d’incendie. Ensuite, Apple a opté pour un nouvel adhésif pour fixer la batterie au téléphone. Cet adhésif peut être décollé par un petit courant électrique, facilitant le retrait de la batterie et réduisant les dommages potentiels au reste de l’appareil.

Le troisième changement notable est la possibilité de démonter l’iPhone 16 Pro aussi bien par l’avant que par l’arrière. Cette caractéristique, déjà présente sur l’iPhone 14 de base, a été introduite pour la première fois sur un modèle pro. Elle permet de repérer et de remplacer plus facilement les défauts sans risquer de briser l’écran, accélérant ainsi le processus de réparation.

Un assistant de réparation intégré

Au-delà de ces améliorations matérielles, iFixit a également salué l’assistant de réparation intégré à iOS 18. Conçu pour aider à calibrer et à vérifier les pièces neuves ou OEM, cet outil a été jugé « prometteur » par iFixit, qui a déclaré dans un article de blog : « Bien qu’il ne soit pas encore tout à fait prêt pour le grand public, il a fonctionné de manière impressionnante sur notre iPhone 16 de base : un seul clic pour appairer et calibrer tous les composants en même temps, sans aucun bug à signaler. »

L’importance de la réparabilité

Alors que les téléphones deviennent de plus en plus coûteux, l’importance d’une bonne réparabilité se fait plus pressante. Ces améliorations, bien que non visibles pour l’utilisateur moyen, contribuent à prolonger la durée de vie des appareils et à réduire les coûts de réparation, un avantage certain pour les consommateurs.