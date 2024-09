Les premiers tests de chute révèlent une faille critique dans les bordures ultra-minces de l’iPhone 16 Pro

Est-ce que la finesse extrême des bordures de l'iPhone 16 Pro pourrait présenter un inconvénient en termes de durabilité ? Cette question mérite d'être posée. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Tl;dr L’iPhone 16 Pro pourrait présenter un problème de durabilité à cause de ses fines bordures.

Les premiers tests de résistance montrent des résultats mitigés pour l’iPhone 16 Pro.

La nouvelle technologie de protection d’écran d’Apple, Ceramic Shield, semble tout de même améliorer la résistance de l’appareil.

Malgré ces tests, il est recommandé d’investir dans une coque de protection de qualité pour protéger son iPhone.

Des bordures ultra-fines, un point faible pour l’iPhone 16 Pro ?

À chaque lancement d’un nouvel iPhone, une petite proportion des premiers appareils vendus ne connaît pas une longue et paisible existence. À la place, ils sont soumis à des tests de résistance précoces afin d’évaluer leur robustesse. Le cas de l’iPhone 16 Pro, lancé vendredi dernier, ne fait pas exception à la règle. Bien que ces tests ne soient pas tout à fait scientifiques, les premiers résultats sont néanmoins intéressants.

Des premiers tests de résistance mitigés

Sam Kohl d’AppleTrack a été l’un des premiers à mettre à l’épreuve le nouvel iPhone 16 Pro face à l’iPhone 15 Pro. Les résultats sont pour le moins contrastés. Le principal défaut de l’iPhone 16 Pro réside dans sa fragilité suite à des chutes. En effet, l’appareil cesse de fonctionner après seulement quatre chutes, une fracture importante sur un coin empêchant le téléphone de s’allumer après une chute d’un peu plus de la hauteur de la tête. L’iPhone 15 Pro, quant à lui, continue de fonctionner jusqu’à la douzième chute.

La théorie de Kohl est que l’absence de bordure entre le bord et l’écran signifie qu’une chute latérale malencontreuse frappe essentiellement l’écran de l’iPhone 16 Pro directement.

La nouvelle technologie Ceramic Shield d’Apple

Néanmoins, malgré cette défaillance précoce, il y a des preuves que la nouvelle technologie Ceramic Shield d’Apple améliore la résistance globale de l’écran. En effet, alors que l’iPhone 15 Pro développe de nombreuses fissures sur l’écran, l’iPhone 16 Pro semble nettement plus robuste, les fractures ne se propageant pas aussi facilement à d’autres parties du panneau.

Protéger son investissement

En fin de compte, ces tests ne devraient pas sérieusement influencer votre décision d’acheter ou non un téléphone. « Cependant, si vous investissez plus de 1 000 $ dans un iPhone, vous pouvez sans doute dépenser quelques dollars de plus pour avoir l’esprit tranquille qu’une coque de qualité vous procurera. »