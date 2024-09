28 ans plus tard : un film partiellement réalisé avec un iPhone 15 Pro Max

Le premier film a été réalisé avec une caméra de qualité semi-professionnelle. N'est-ce pas fascinant de voir comment les technologies abordables peuvent stimuler la créativité ?

Tl;dr Le film 28 Years Later de Danny Boyle a été tourné avec des iPhone 15 Pro Max.

Il ne s’agit pas du seul matériel utilisé, d’autres caméras ont également servi.

Les iPhone ont été modifiés pour accueillir des objectifs DSLR professionnels.

C’est le troisième volet de la franchise, avec la participation de Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Cillian Murphy.

Une révolution cinématographique : le tournage avec l’iPhone

Le cinéma connaît une innovation majeure. Le réalisateur Danny Boyle a utilisé plusieurs smartphones iPhone 15 Pro Max pour le tournage de son dernier film, 28 Years Later, selon un rapport publié par Wired. Ce choix technologique marque une étape importante dans l’industrie du cinéma, le budget du film s’élevant à environ 75 millions de dollars.

L’iPhone, un outil parmi d’autres

Cependant, il convient de préciser que l’iPhone n’a pas été le seul matériel de tournage. Bien que l’information ait été obtenue de manière anonyme en raison d’un accord de confidentialité signé par l’équipe du film, Engadget a pu confirmer que Boyle et son équipe ont utilisé une variété d’appareils, l’iPhone 15 Pro Max n’étant qu’un outil parmi d’autres.

Adaptation de l’iPhone pour un usage professionnel

Il ne s’agit pas ici d’un simple placement de l’iPhone sur un trépied. Chaque iPhone a été adapté pour intégrer des objectifs DSLR plein format. Ces derniers, au coût considérable, offrent une qualité d’image exceptionnelle. Les téléphones ont également été placés dans des cages de protection.

Retour aux sources pour Danny Boyle

C’est une sorte de retour aux sources pour Boyle et son équipe. En effet, le premier film de la série, 28 Days Later, avait été tourné principalement avec une caméra grand public coûtant 4 000 dollars à l’époque et enregistrant sur des cassettes MiniDV.

28 Years Later, le troisième volet de cette franchise de zombies rapides et furieux, sortira dans les salles en juin 2025. À l’affiche, on retrouve des acteurs renommés tels que Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Cillian Murphy. Trois nouveaux films sont prévus dans cet univers, tous écrits par Alex Garland, qui a également coécrit le premier film et réalisé des films de genre comme Ex Machina, Annihilation et plus récemment, Civil War. Il est également à l’origine de la série télévisée Devs.