Apple rend la rétrogradation d’iOS 18 à iOS 17 impossible

Il s'agit d'un voyage sans retour. Comment cela vous fait-il sentir ?

Tl;dr Apple a cessé de signer iOS 17.6.1, empêchant les utilisateurs de rétrograder après la mise à niveau vers iOS 18.

Le nouveau iOS 18 offre de nouvelles fonctionnalités, mais aussi quelques bugs.

La mise à jour n’est pas automatique pour tous les appareils.

Seul l’iPad Pro M4 peut encore être rétrogradé en raison d’un problème spécifique.

Le point de non-retour d’Apple : iOS 18

Apple vient de faire un pas irréversible avec son système d’exploitation. En effet, la firme à la pomme a récemment cessé de signer iOS 17.6.1. Pour les utilisateurs, cela signifie une chose : il est désormais impossible de rétrograder après avoir fait la mise à jour vers iOS 18.

Le nouveau iOS 18 : un voyage sans retour

Le lancement récent d’iOS 18 par Apple a conduit de nombreux utilisateurs à mettre à jour leur système d’exploitation pour tester les nouvelles fonctionnalités. Cependant, comme le rapporte 9to5Mac, Apple a supprimé les fichiers IPSW pour iOS 17. Les fichiers IPSW, pour ceux qui ne le savent pas, sont le format de fichier utilisé pour télécharger un système d’exploitation Apple sur n’importe quel appareil équipé de la puce Apple. En conséquence, « c’est un voyage sans retour », il n’y a plus moyen de revenir à l’ancien iOS après la mise à jour.

Faut-il passer à iOS 18 ?

La mise à jour du système d’exploitation de son téléphone est généralement une bonne pratique, notamment pour bénéficier des modifications de sécurité incluses. Toutefois, iOS 17.7 contient actuellement les mêmes mises à jour de sécurité qu’iOS 18. Ainsi, la seule raison de passer à la nouvelle version serait de tester les nouvelles fonctionnalités.

Il est à noter qu’un seul produit Apple peut encore être rétrogradé : l’iPad Pro M4. Cela est dû à un problème signalé où l’appareil est rendu inutilisable par le téléchargement d’iPadOS 18. Les utilisateurs qui ont rejoint la version bêta d’iOS 18 peuvent également revenir à iOS 18.0 depuis la version bêta d’iOS 18.1.

Nouvelles fonctionnalités et bugs d’iOS 18

Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 pourraient convaincre certaines personnes de mettre à jour leur système. Parmi elles, on trouve une personnalisation accrue de l’écran d’accueil et un nouveau centre de contrôle amélioré, avec de nouveaux panneaux et options de personnalisation. Apple Photos a également été revu, avec une nouvelle mise en page et des collections améliorées. Cependant, la nouveauté la plus attrayante sera probablement l’Apple Intelligence, une fois qu’elle sera sortie de la version bêta.

Malgré tout, iOS 18 n’est pas exempt de défauts. Certains utilisateurs ont signalé des bugs, dont le plus préoccupant est un problème qui fait planter l’application Messages. Ce crash, qui représente un risque pour les données, se produit lorsqu’un utilisateur partage une face de montre Apple dans un fil de discussion où une réponse est ensuite postée. La seule solution connue pour résoudre ce bug est de supprimer le fil de discussion, mais le plantage peut toujours poser problème.