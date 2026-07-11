Atlas : le navigateur IA d’OpenAI disparaît déjà

OpenAI abandonne Atlas, son navigateur IA, mais récupère ses meilleures idées pour ChatGPT sur ordinateur et dans Chrome.

En bref OpenAI abandonne Atlas, son navigateur IA autonome.

ChatGPT récupère ses fonctions de navigation.

OpenAI veut imposer son IA dans tous les usages web.

Pour OpenAI, le navigateur n’est visiblement plus un produit à part entière. C’est une fonction. Et ça change pas mal de choses.

Le navigateur n’était pas la fin du jeu

Lancé en octobre 2025 avec ChatGPT comme colonne vertébrale, Atlas va être retiré. Après quelques mois de test, OpenAI a tranché, les capacités de navigation pilotées par l’IA valent surtout quand elles vivent là où les gens bossent déjà, pas dans un navigateur séparé. Le message est assez net, Atlas n’a pas trouvé sa place comme destination autonome.

Du coup, ses fonctions ne disparaissent pas vraiment. Elles sont ventilées entre l’application bureau de ChatGPT et une nouvelle extension pour Google Chrome. En gros, OpenAI enterre la coquille, mais garde le moteur.

Chrome devient un terrain de chasse direct

La nouveauté la plus lisible, c’est cette extension Chrome. Elle permet à ChatGPT de comprendre le contexte de la page ouverte, de répondre à des questions sur un site, de résumer ce qu’on lit ou de lancer des tâches plus longues depuis le navigateur.

Ce n’est pas un petit gadget plaqué sur le web. C’est une attaque frontale contre le Gemini Side Panel de Google, qui fait déjà une partie de ce boulot. Et là, clairement, OpenAI va chercher l’utilisateur là où il passe déjà ses journées.

L’app desktop récupère le plus gros morceau

L’autre gros chantier concerne l’application bureau de ChatGPT. Elle embarque désormais un navigateur plus costaud, capable d’ouvrir des sites, de se connecter à des comptes, de télécharger des fichiers et d’interagir avec des pages web sans quitter l’app.

À côté, un navigateur dans le cloud, exécuté sur les serveurs d’OpenAI, sert de terrain aux agents pour accomplir des tâches à la place de l’utilisateur. Résultat ? ChatGPT devient une sorte d’espace de travail continu entre le bureau, le navigateur et l’agent IA. L’idée est ambitieuse, et sur le papier bien plus maligne qu’un énième navigateur à installer.

Un recentrage qui dit beaucoup

Ce virage arrive quelques mois après que Fidji Simo, patronne des applications chez OpenAI, a demandé aux équipes de réduire les projets annexes. Cette consigne a notamment conduit à l’arrêt de Sora, l’outil de génération vidéo par IA.

Et le timing n’a rien d’anodin. Depuis un an, tout le secteur essaie de déloger Chrome de son trône, avec Perplexity et Comet, The Browser Company et Dia, pendant que Google et Microsoft ajoutent aussi de l’IA à Chrome et Edge. OpenAI, lui, semble avoir compris un truc simple, le navigateur seul ne suffit pas. Le vrai enjeu, c’est de mettre ChatGPT partout.