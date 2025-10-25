Dès ses premiers jours, ChatGPT Atlas d'OpenAI montre des failles exploitées par des utilisateurs malveillants.

Tl;dr ChatGPT Atlas fait sensation dès son lancement, mais soulève de sérieuses inquiétudes sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

Des failles et exploits ont rapidement été identifiés, incluant l’injection de logiciels malveillants et la possibilité de contourner les restrictions du navigateur.

La prudence s’impose pour naviguer avec des agents IA, avec des recommandations claires pour limiter les risques et protéger ses données personnelles.

Un lancement sous haute surveillance

Dès ses premiers jours sur le marché, ChatGPT Atlas, le nouveau navigateur intelligent propulsé par l’IA d’OpenAI, attire autant les regards que les inquiétudes. Tandis que certains saluent une véritable avancée en matière de navigation web, les alertes s’accumulent concernant la sécurité et la confidentialité. L’impression générale ? Un lancement pour le moins mouvementé, avec déjà plusieurs signaux d’alerte émis par des acteurs majeurs du secteur.

Sécurité : des failles repérées dès le départ

Le terrain de la cybersécurité a vite été secoué par des signalements multiples. Des utilisateurs ont su tirer parti des fonctionnalités avancées du navigateur pour injecter des logiciels malveillants, notamment via des manipulations ingénieuses de l’agent ChatGPT Atlas. Un exemple marquant : lorsqu’un agent se voit confier une tâche liée à un site web piégé, un simple clic sur un bouton pouvait ajouter un lien de phishing dans le presse-papier, prêt à être recollé dans la barre d’adresse… et déclencher l’attaque.

Par ailleurs, la possibilité de « jailbreaker » le navigateur — c’est-à-dire contourner ses limitations pour en modifier les fonctionnalités — a également été démontrée. Si ces exploits ne mettent en danger que l’utilisateur initiateur dans certains cas, d’autres vulnérabilités profitent d’interactions plus subtiles entre moteur de recherche et chatbot pour acquérir des privilèges inattendus.

Des experts tels que Proton (spécialiste du VPN et mail sécurisé) ou encore Brave, concurrent direct sur le créneau des navigateurs IA, n’ont pas manqué de publier leurs propres analyses critiques. Ils soulignent notamment les risques d’injections de prompts, où des instructions cachées pourraient être absorbées à l’insu des utilisateurs.

Naviguer prudemment dans l’ère des agents IA

Alors faut-il renoncer à utiliser ce type de navigateur ? Pas nécessairement. Mais la prudence s’impose. À chaque évolution ou mise à jour, de nouveaux vecteurs d’attaque émergent inévitablement. Quelques conseils s’imposent :

S’assurer que l’action de l’agent est toujours comprise avant validation.

Éviter copier-coller à l’aveugle depuis internet ou vers une invite IA.

S’équiper d’un antivirus solide et limiter la saisie de données sensibles.

Les développeurs eux-mêmes devront isoler strictement la navigation assistée par agent du reste de la navigation classique et exiger un consentement explicite lors d’opérations risquées comme l’ouverture automatique de sites ou la lecture d’emails.

Vers un modèle plus sûr ?

Pour conclure, si ChatGPT Atlas, tout comme ses concurrents directs (Perplexity Comet, Opera Neon), affiche déjà une belle promesse technologique, il rappelle aussi que chaque innovation majeure amène son lot de défis sécuritaires. La vigilance doit rester totale tant chez les utilisateurs que chez les éditeurs : dans cette course à l’intelligence artificielle appliquée au web, tout faux pas peut exposer nos informations les plus précieuses.