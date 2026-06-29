OpenAI en passe de recruter un cadre clé d’Apple

Le responsable du Vision Pro chez Apple partirait chez OpenAI. Un mouvement qui pèse sur les ambitions IA et lunettes connectées du groupe.

En bref Paul Meade devrait quitter Apple pour OpenAI.

Il était en charge du Vision Pro chez Apple.

Le move secoue la course au hardware IA.

Chez Apple, perdre le patron du Vision Pro maintenant, ce n’est pas un simple changement de badge. C’est un signal. D’après Mark Gurman de Bloomberg, Paul Meade, vice-président chargé du casque, va quitter la firme de Cupertino pour rejoindre l’équipe hardware de OpenAI. Et vu l’état du dossier, ça pique.

Ce départ tombe au pire moment pour Apple

Paul Meade ne gérait pas seulement un produit vitrine. Il aurait aussi dirigé le développement des lunettes connectées dopées à l’IA qu’Apple prévoit de lancer l’an prochain. Or c’est là que le sujet devient intéressant.

Le Vision Pro, malgré sa démo technique franchement impressionnante, n’a pas trouvé son public. Trop cher, trop niche, pas assez massif. Du coup, Apple miserait sur des lunettes plus abordables pour revenir dans la partie face aux wearables de Meta. Si vous cherchez pourquoi ce départ compte, c’est ici.

Le vrai sujet, c’est aussi la bataille interne

Selon Mark Gurman, ce mouvement ne sortirait pas de nulle part. Il serait lié à la montée imminente de John Ternus vers le poste de CEO chez Apple, ainsi qu’à sa volonté de secouer l’équipe d’ingénierie hardware.

Résultat, pas mal de vice-présidents auraient eu le sentiment d’être relégués. Pas officiellement, peut-être. Mais assez pour regarder ailleurs. Et quand un cadre qui touche à la fois au Vision Pro et aux futures lunettes IA s’en va dans ce contexte, on n’est plus dans l’anecdote RH.

OpenAI continue d’assembler son équipe de luxe

En face, OpenAI avance ses pions. La société travaille déjà avec Jony Ive, l’ancien patron du design d’Apple, sur un appareil centré sur l’IA. Sam Altman a même vendu l’idée d’un objet « plus paisible et plus calme qu’un iPhone ». La formule est belle. Le produit, lui, reste flou.

Parce que tout n’a pas l’air simple chez OpenAI non plus. Des informations sorties l’automne dernier évoquaient des difficultés pour caler les détails du projet. Bref, le hardware IA ressemble encore à un puzzle pour tout le monde, même avec des gros noms autour de la table.