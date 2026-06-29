Instagram teste un contrôle de l’algorithme beaucoup plus visible

Instagram teste de nouveaux accès à « Your Algorithm » pour mieux choisir ce que vous voyez. L’idée est claire, mais les utilisateurs réclament autre chose.

En bref Instagram teste plus d’accès à Your Algorithm.

Le réglage pourrait apparaître dans le feed et les Reels.

Les utilisateurs demandent surtout plus de comptes suivis.

Instagram veut arrêter de cacher les commandes de son algo dans un coin. Le réseau teste plusieurs façons d’afficher plus directement Your Algorithm, l’outil qui permet de dire quels sujets vous voulez voir davantage, ou au contraire beaucoup moins. Et ça change pas mal la philosophie du truc.

Un réglage qui veut sortir des menus

Dans une publication récente, Adam Mosseri a expliqué que Instagram voulait faire évoluer Your Algorithm pour qu’il ne ressemble plus à un simple paramètre. Selon lui, l’objectif est d’en faire quelque chose de central dans l’expérience sur la plateforme.

Adam Mosseri a même été assez clair sur l’état du chantier, avec cette formule : « Nous voulons faire évoluer Your Algorithm d’un réglage vers quelque chose qui semble central dans votre expérience sur Instagram ». Il a aussi précisé que certaines idées étaient déjà en test, que d’autres arrivaient bientôt, et que certaines pourraient ne jamais fonctionner. Bref, rien n’est figé.

La fonction n’est pas nouvelle. Instagram l’a lancée l’an dernier et l’étend progressivement à plus d’endroits dans l’application.

Trois gestes testés pour reprendre la main

Le plus intéressant, ce sont les exemples montrés. Premier cas, tirer vers le bas dans le fil d’actualité ferait remonter le menu Your Algorithm. Une mécanique simple, presque naturelle, qui évite d’aller fouiller dans les réglages.

Autre piste, un glissement vers le haut depuis un Reel pourrait afficher un prompt de personnalisation similaire. Et il y a aussi un test encore plus frontal, avec des boutons placés sous chaque Reel pour signaler si vous voulez voir plus, ou moins, de vidéos du même genre.

Clairement, Instagram cherche à capter vos préférences au moment précis où vous consommez le contenu. C’est plus direct, et franchement plus logique qu’un menu planqué.

Le vrai message des utilisateurs est ailleurs

Mais les commentaires les plus populaires sous la publication d’Adam Mosseri racontent autre chose. La demande qui revient en boucle ne porte pas sur plus d’options, plus de gestes ou plus de boutons.

Ce que beaucoup réclament, en gros, c’est surtout que l’algorithme affiche davantage les personnes qu’ils suivent déjà. Dit autrement, avant d’ajouter des couches de personnalisation, une partie des utilisateurs voudrait surtout retrouver un feed plus fidèle à ses abonnements.

Et c’est là que le sujet devient important. Instagram affine ses outils de contrôle, oui. Mais la frustration de fond, elle, n’a pas bougé d’un pixel.