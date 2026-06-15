Instagram ajuste son algorithme sans renoncer aux recommandations

Instagram étend enfin ses réglages de recommandations au fil principal. Mais impossible, pour l’instant, de demander plus de posts des comptes suivis.

En bref Instagram ajoute de nouvelles options pour personnaliser le fil principal en demandant plus ou moins de contenus sur certains thèmes.

Les utilisateurs peuvent influencer les recommandations, mais ne peuvent pas simplement prioriser les publications de leurs abonnements.

Malgré ces outils, l’algorithme reste dominant et la plateforme continue de privilégier les contenus recommandés plutôt que le simple suivi des comptes.

Le point le plus parlant est presque absurde. Instagram vous laisse dire à son algo que vous voulez plus de sujets, mais pas plus de posts des gens que vous suivez. Et oui, c’est là que ça pique.

Un contrôle plus large, mais cadré

La nouveauté, c’est l’arrivée des options de personnalisation directement dans le fil principal. Jusqu’ici, ce genre de réglage existait, mais l’extension au feed central change la donne: vous pouvez demander à voir davantage, ou moins, de contenus liés à certains centres d’intérêt.

Concrètement, Instagram accepte des thèmes comme les chiens de sauvetage ou l’humour parental. En revanche, demander plus de publications provenant des comptes déjà suivis ne marche pas. Lors du test rapporté par la source, l’application a simplement renvoyé un message d’erreur indiquant qu’aucun résultat n’avait été trouvé. Résultat, un outil plus souple, mais avec une limite très visible.

Le vrai point de friction n’a pas bougé

Derrière cette mise à jour, il y a un vieux dossier que les créateurs et les marques connaissent par cœur. Depuis un bon moment, beaucoup reprochent à Instagram de ne pas montrer régulièrement leurs publications à tous leurs abonnés, parfois même à une minorité seulement.

Adam Mosseri le reconnaît lui-même dans un message publié sur Threads. Il explique en substance que le fait de suivre des comptes servait autrefois à façonner son expérience, puis que cet outil a perdu de son poids à mesure que les recommandations ont envahi le fil principal. Il ajoute aussi que les moments plus personnels se sont déplacés vers les stories et les DM, ce qui a laissé la place à un feed davantage rempli par l’algorithme. En gros, le problème est identifié, mais pas réglé.

Pourquoi Instagram pousse quand même dans cette direction ?

De son côté, Adam Mosseri défend l’idée d’offrir plus de marge de manœuvre aux utilisateurs. Il écrit : « Je pense qu’il est dans notre intérêt, en tant qu’entreprise, de permettre aux gens de façonner Instagram pour qu’il fonctionne pour eux, et que les gens devraient pouvoir disposer d’une marge de contrôle réelle sur les produits dans lesquels ils passent autant de temps ».

Mais il ne faut pas s’attendre à un recul global des recommandations. Instagram garde son fil dédié Following pour voir les comptes suivis, et la logique du feed principal ne change pas vraiment. La plateforme explique aussi que ces nouveaux réglages s’appuient sur les grands modèles de langage, utilisés pour rendre l’algorithme moins opaque. À terme, l’application veut gérer des demandes plus fines, autour des personnes, des ambiances, des types de contenu et d’autres préférences. Clairement, Instagram veut personnaliser plus. Pas revenir en arrière.