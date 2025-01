Apple développerait deux nouveaux modèles de casques Vision Pro, dont une version abordable

Selon certaines sources, Apple serait actuellement en train de développer deux nouvelles versions de ses casques Vision Pro : le Vision Pro 2 haut de gamme, ainsi qu'un modèle plus abordable pour séduire une clientèle plus large.

Les ambitions d’Apple pour 2025 dévoilées

Pour ceux qui suivent de près les évolutions technologiques, le dernier bulletin de Mark Gurman de Bloomberg, spécialiste des indiscrétions concernant Apple, était particulièrement riche en prédictions pour 2025.

Un nouveau casque Vision Pro en route

Le rapport Gurman souligne un intérêt renouvelé d’Apple pour le secteur de la maison intelligente et des mises à jour attendues pour des produits Apple négligés comme l’iPhone SE 4. Un point à noter est l’évocation du casque AR/VR d’Apple, le Vision Pro. Selon Gurman, un nouveau modèle de casque Vision Pro n’est pas à prévoir pour 2025, mais plutôt pour 2026 avec un nouveau chipset M5.

Une approche différenciée pour le Vision Pro

Ce casque a reçu un accueil mitigé, principalement à cause de son prix élevé. Comme l’a admis le PDG Tim Cook, le Vision Pro n’est pas un produit grand public. « À 3 500 $, ce n’est pas un produit de masse », a déclaré Cook. « C’est un produit pour les early adopters. Pour les gens qui veulent avoir la technologie de demain dès aujourd’hui. Heureusement, il y a assez de personnes dans ce camp pour que ce soit excitant. »

Il semble que la firme à la pomme ait pris cela en compte et travaille sur une version plus abordable du Vision Pro. Selon Gurman, une version plus simple du casque, appelée « Apple Vision », pourrait coûter environ 2 000 $, bien que cela pourrait ne pas suffire pour concurrencer le Meta Quest 3s de Facebook ou le nouveau casque de Samsung prévu pour cette année.

De nouvelles lunettes intelligentes en préparation

Apple explorerait également d’autres avenues avec des dispositifs similaires aux lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ou un appareil « vision » d’AirPods équipé de caméras. L’entreprise pourrait travailler sur une paire de lunettes Apple, bien qu’elles ne soient pas prévues pour être lancées avant 2026 ou 2027.

En dépit de l’attrait du marché des lunettes intelligentes, illustré par les offres de Meta ou le Xreal One Pro AR, il reste à voir si Apple est prête à développer sa propre version. La société semble hésitante à se lancer dans de nouveaux formats, même avec le Vision Pro à prix prohibitif. À ce titre, nous attendons toujours l’iPhone Flip tant annoncé, qui pourrait également être lancé en 2026, voire plus tard.