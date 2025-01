Les nouvelles lunettes AR One Pro de Xreal : une qualité surprenante

Les nouvelles lunettes de réalité augmentée One Pro de Xreal se révèlent étonnamment impressionnantes et performantes.

Tl;dr Xreal a présenté ses nouvelles lunettes AR One Pro à CES 2025.

Le Xreal One Pro dispose d’un nouveau chip spatial pour une visualisation améliorée.

Les lunettes seront disponibles en mars 2025.

Des lunettes AR révolutionnaires dévoilées à CES 2025

Après de nombreux essais décevants de lunettes de réalité augmentée (AR) au cinéma, le nouveau modèle One Pro de Xreal a suscité une agréable surprise lors du CES 2025. Les problèmes récurrents de champ de vision restreint, de résolution insuffisante et de maux de tête dus à la fatigue oculaire semblent enfin résolus avec cette dernière version.

Xreal One Pro : une avancée significative

Le One Pro, présenté à Las Vegas, est une amélioration notable par rapport au modèle précédent, le Xreal One, qui a rapidement été en rupture de stock après son lancement le mois dernier. Les deux modèles sont équipés du premier chip de calcul spatial conçu par la société, offrant moins de flou, zéro scintillement et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils sont également dotés d’un son de marque Bose, bien que la qualité de ce dernier n’ait pas pu être testée dans le tumulte d’une salle de bal de casino bondée. La différence entre les deux modèles réside dans des optiques légèrement améliorées.

Une immersion plus vraie que nature

Le nouveau chip X1 a pour but de permettre aux lunettes d’effectuer tous les calculs spatiaux sans dépendre de l’appareil auquel elles sont connectées. Cela permet d’avoir des affichages ultra-larges qui pourraient être utilisés pour se créer un méga bureau si vous avez du travail sérieux à faire. Deux démonstrations différentes étaient proposées : la première, une partie de Super Mario Odyssey sur une Nintendo Switch, et la seconde, l’affichage d’un bureau ultra-large sur un ordinateur portable.

En dépit des défis inhérents à ce type de dispositifs, l’illusion fonctionne mieux que jamais grâce à la résolution, la luminosité, la faible latence et le large champ de vision des lunettes One Pro.Pas de fatigue oculaire comme c’est souvent le cas, on en oublie le temps passé avec les lunettes sur le nez.

Disponibilité prochaine

Il faudra, évidemment, un essai plus approfondi, avant de se prononcer définitivement, mais pour l’instant, on ne peut qu’être impressionné. Le Xreal One sera de nouveau en stock prochainement, tandis que le One Pro devrait commencer à être expédié en mars 2025. Le futur de la réalité augmentée est à notre portée.