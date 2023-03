Meta prévoirait de lancer ses premières vraies lunettes de réalité augmentée en 2027

Meta lancerait ses premières vraies lunettes de réalité augmentée en 2027. D'ici là, plusieurs autres produits AR et VR verront le jour.

Meta a partagé sa dernière roadmap en date concernant ses produits de réalité augmentée et réalité virtuelle et, selon The Verge, le géant américain prévoirait désormais de lancer ses premières vraies lunettes de réalité augmentée en 2027. Bien que l’entreprise prévoie de commercialiser d’autres lunettes avant cette date, l’appareil qui verrait le jour dans quatre ans pourrait, selon Mark Zuckerberg, être aussi important que l’iPhone. Autrement dit, il pourrait secouer l’industrie et devenir aussi populaire que l’iPhone.

Meta lancerait ses premières vraies lunettes de réalité augmentée en 2027

Ces lunettes auraient la capacité de projeter des avatars comme des hologrammes en haute qualité superposés sur le monde réel – et elles devraient être assez onéreuses. Les employés auront la chance de tester l’appareil dès 2024, avant qu’il ne soit proposé au public dans le cadre de son programme “Innovation”.

La firme de Menlo Park discutait aussi des autres produits AR et VR qu’elle lancera avant ces fameuses lunettes, toujours selon The verge. Cet automne, il faudrait s’attendre à une nouvelle génération de Ray-Ban Stories, conçues en partenariat avec Luxottica. Le casque Quest 3, qui devrait être deux fois plus fin et plus puissant que le Quest 2, sera aussi disponible avant la fin de cette année. En 2024, Meta prévoit de commercialiser un casque VR répondant au nom de code “Ventura”, qui devrait être vendu “au tarif le plus attractif du marché de la VR”.

D’ici là, plusieurs autres produits AR et VR verront le jour

L’année suivante, en 2025, Meta lancerait la troisième génération de Ray-Ban Stories. Avec un écran baptisé “viewfinder” pour permettre de visualiser les messages entrants, scanner des QR Codes et traduire des textes dans d’autres langues en temps réel. Les utilisateurs pourraient aussi contrôler ces lunettes avec des gestes de la main et rédiger des messages en utilisant un clavier virtuel. De plus, Meta développe une montre connectée pour accompagner ces lunettes.

Meta n’est pas la seule entreprise de la Big Tech à avoir de grands projets pour les lunettes et casques AR et VR pour les années à venir. Apple devrait commercialiser son très attendu casque de réalité mixte durant la WWDC en juin. Celui-ci devrait proposer des fonctionnalités très avancées, comme deux écrans 4K et un contrôle sans manette, pour un tarif aux alentours de 3 000 $. Cependant, des rumeurs affirment qu’une version plus abordable est en préparation.