La FTC ne souhaite plus empêcher l’acquisition de Within par le géant Meta

La FTC abandonne son projet de blocage de rachat de Within par Meta. Le géant américain peut donc se lancer pleinement dans le sport en VR.

La Federal Trade Commission (FTC) a abandonné son idée d’empêcher Meta de racheter la société spécialisée dans la réalité virtuelle (VR), Within. Selon Bloomberg et The Wall Street Journal, l’agence américaine a voté pour la cloture de son dossier à l’encontre du géant quelque semaines après qu’une cour fédérale a refusé sa requête d’injonction préliminaire pour empêcher ladite acquisition.

La FTC avait initialement déposé des actions en justice auprès de la cour fédérale et de sa propre cour l’année dernière pour tenter de bloquer le rachat par Meta de la société qui développe l’application de VR Supernatural. À cette époque, la commission accusait Meta de “tenter d’acheter son ascension vers les sommets… plutôt que de le gagner au mérite”. Elle déclarait que l’entreprise avait les ressources d’entrer sur “le marché du fitness en VR en construisant sa propre app” et que cela permettrait de proposer davantage de choix aux consommateurs et d’augmenter l’innovation. En rachetant Within, la FTC craignait que Meta étouffe “l’innovation future et la rivalité concurrentielle”.

Le juge de district américain Edward Davila, en charge de ce dossier, s’est prononcé en faveur de Meta. S’il a reconnu que les fusions pouvant potentiellement mettre à mal la concurrence devraient être bloquées, il a conclu que la FTC avait échoué à fournir des preuves suffisantes montrant comment l’acquisition de Within pourrait nuire au marché. Il déclarait aussi que bien que Meta ait d’énormes ressources, elle “n’avait pas les moyens nécessaires pour entrer sur un marché comme celui-ci autrement que par l’acquisition.”

Le géant américain peut donc se lancer pleinement dans le sport en VR

Techniquement, la décision d’Edward Davila n’a pas eu d’effet direct sur l’affaire administrative. Comme The Journal le précise, cependant, les autorités de la concurrence étaient prêtes à abandonner leurs actions administratives si la cour fédérale refusait une injonction. Désormais, Meta peut être assurée que lorsque la procédure d’acquisition de Within a été complétée le 8 février dernier, l’accord était définitif.

“Nous sommes ravis que l’équipe Within rejoigne Meta, et nous sommes impatients de nous associer à ce groupe si talentueux pour donner vie au futur du sport en VR”, déclarait un porte-parole de Meta à Engadget.

Le retrait de la FTC représente l’un de ses plus gros échecs sous la direction de Lina Khan, qui est connue pour être très critique vis-à-vis de la Big Tech et très sévère en ce qui concerne l’antitrust. En décembre dernier, l’agence se lançait un défi plus grand encore en déposant un recours officiel pour empêcher le projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft à 68,7 milliards de dollars. “Microsoft aurait les moyens et l’occasion de mettre à mal la concurrence en manipulant le prix d’Activision, en dégradant la qualité des jeux ou l’expérience proposée aux joueurs avec des jeux Activision sur des consoles ou services concurrents, en modifiant les conditions d’accès au contenu d’Activision ou en privant totalement les concurrents de contenu, ce qui causerait du tort aux consommateurs”, déclarait la FTC.