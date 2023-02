Meta Verified, service de certification payant pour Facebook et Instagram

Meta Verified, un abonnement payant pour Facebook et Instagram similaire à Twitter Blue, avec, entre autres avantages, le badge bleu.

Les rumeurs étaient donc vraies : la société mère de Facebook, Meta, se prépare à lancer un service d’abonnement très similaire à Twitter Blue baptisé Meta Verified. Ce dimanche, Mark Zuckerberg a profité de son tout récent canal de diffusion pour partager l’information. Il explique que ce service d’abonnement confèrera aux utilisateurs un badge bleu, une protection supplémentaire contre l’usurpation d’identité et un accès direct au service client.

Meta Verified, un abonnement payant pour Facebook et Instagram similaire à Twitter Blue

“Cette fonctionnalité consiste à améliorer l’authenticité et la sécurité sur tous nos services”, déclarait Mark Zuckerberg, ajoutant que Meta allait d’abord tester la fonction en Australie et en Nouvelle-Zélande avant de la déployer dans d’autres pays. Meta Verified coûtera 15 $ par mois si les utilisateurs s’abonnent via les apps iOS et Android. Sur le web, où les commissions des stores ne s’appliquent pas, le service sera proposé à 12 $ par mois. Cet abonnement concernera les comptes Facebook et Instagram.

Les utilisateurs devront remplir certains critères d’éligibilité avant de pouvoir s’abonner à Meta Verified. Plus précisément, l’entreprise a déclaré à Engadget que l’abonnement ne sera proposé qu’aux utilisateurs de 18 ans et plus. Meta demandera aussi que les abonnés potentiels fournissent une pièce d’identité officielle avec le même nom de profil et photo que le compte Facebook ou Instagram. Une fois vérifié, vous ne pourrez pas changer le nom de profil, la date de naissance ou la photo sans repasser par le processus de vérification. Les comptes qui étaient certifiés avant l’annonce d’aujourd’hui grâce à leur notoriété resteront certifiés.

Avec, entre autres avantages, le badge bleu

Parmi les avantages proposés, outre le badge bleu et la visibilité améliorée dans les recherches, Meta offrira aux abonnés Verified 100 Étoiles gratuites, une monnaie qu’ils peuvent utiliser pour récompenser leurs créateurs préférés sur Facebook. L’abonnement offre aussi un accès à des stickers exclusifs pour les Stories et les Reels. Les rumeurs concernant ce service de certification payante avaient commencé à se multiplier au début du mois de février, lorsque l’ingénieur Alessandro Paluzzi découvrait du code faisant référence à un “badge bleu payant” et une “vérification d’identité”. Ce dimanche, le consultant pour les media sociaux et ancien journaliste de Next Web, Matt Navarra, découvrait que Meta avait publié une page d’aide Instagram détaillant l’abonnement, pour la retirer quelque instants plus tard, juste avant la publication du post Instagram de Mark Zuckerberg.