Facebook compte désormais 2 milliards d’utilisateurs

Facebook comptabilise désormais 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens et Meta va encore miser gros sur le métavers et l'IA générative.

Après presque vint ans d’existence, Facebook continue sa croissance. Le réseau social comptabilise aujourd’hui pas moins de 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens, comme l’a annoncé Meta en même temps que ses résultats financiers du quatrième trimestre. C’est aussi la première fois que Facebook, qui a ajouté 16 millions de nouveaux utilisateurs le trimestre dernier, franchit la barre des deux milliards d’utilisateurs quotidiens.

Facebook comptabilise désormais 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens

Bien que Facebook ne soit pas la première plateforme appartenant à Meta à atteindre ce palier des 2 milliards d’utilisateurs quotidiens – WhatsApp les a eus tout récemment -, cela montre bien que la plus grosse source de revenus publicitaires de l’entreprise est encore en croissance, et ce, alors que Meta a procédé à d’importantes réductions de ses coûts ces derniers mois. Le PDG Mark Zuckerberg faisait allusion à la récente restructuration de l’entreprise, qui a entraîné le licenciement de plus de 11 000 employés, en déclarant que “notre thème de direction pour 2023 est ‘l’année de l’efficience'”.

Mais bien que les revenus de Meta aient diminué par rapport à l’année dernière, les 32,2 milliards de dollars générés par le géant durant le dernier trimestre de 2022 sont légèrement au-dessus des prévisions, même si en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente.

Et Meta va encore miser gros sur le métavers et l’IA générative

Pendant une réunion avec des analystes, Mark Zuckerberg suggérait que Meta continuera de procéder à des réductions de ces coûts pour viser un rendement toujours meilleur. “Nous allons être davantage proactif dans l’annulation des projets qui ne montrent pas de résultats ou qui ne sont plus aussi importants qu’ils ont pu l’être”, expliquait-il. Le PDG a aussi annoncé que l’IA générative serait une priorité pour Meta durant l’année à venir.

“L’IA générative est un domaine extrêmement excitant avec tellement d’applications différentes”, déclarait Mark Zuckerberg. “Et l’un des objectifs de Meta est de bâtir sur nos précédentes recherches pour devenir un leader de l’IA générative.”

Meta continue aussi de perdre énormément d’argent avec ses investissements dans le métavers. Reality Labs, la division qui supervise tous les projets, VR, AR et métavers, a perdu 4,3 milliards de dollars durant le quatrième trimestre 2022, et près de 14 milliards de dollars sur l’année complète, selon les chiffres fournis par Meta. Et l’entreprise, une fois encore, a confirmé s’attendre à perdre davantage d’argent avec Reality Labs pendant l’année à venir. “Nous nous attendons à une année de pertes plus grandes encore pour Reality Labs en 2023”, annonçait la directrice financière de Meta, Susan Li. “Et nous allons continuer d’investir dans ce domaine étant donné les opportunités que nous envisageons sur le long terme.”

Si les pertes de Reality Labs ont évidemment beaucoup contribué au ralentissement des revenus de Meta sur l’année écoulée, Mark Zuckerberg dit aussi avoir toute confiance dans le fait que l’entreprise est au beau milieu d’un “changement de phase très rapide”, par rapport aux années précédentes. “Nous ne pouvons pas simplement tout gérer comme en hyper croissance. Il y aura certains domaines qui vont croître très rapidement, ou qui sont, on peut le dire, des investissements pour le futur que nous souhaitons réaliser.”