Le Conseil de surveillance de Meta appelle à des règles plus inclusives sur la nudité des adultes

Le Conseil de Surveillance de Meta demande de retravailler ses règles sur la nudité adulte. Celles-ci doivent devenir claires et objectives pour toutes les communautés.

Le Conseil de Surveillance de Meta a annulé le retrait de deux posts Instagram montrant un couple transgenre et non-binaire torse nu avec les tétons couverts. L’une des images a été publiée en 2021, l’autre l’année dernière. Dans les légendes, le couple évoque les soins de santé trans. L’un des deux disait avoir planifié une opération pour se faire réduire la poitrine. Le couple cherchait à financer la procédure. Il faut que les choses changent.

Le Conseil de Surveillance de Meta demande de retravailler ses règles sur la nudité adulte

Meta avait supprimé ces posts pour violation de ses règles sur la sollicitation sexuelle. Le Conseil de Surveillance explique que les modérateurs ont analysé les clichés plusieurs fois après des signalements d’utilisateurs et alertes des systèmes automatisés. Le couple avait fait appel de la décision auprès de l’entreprise et du Conseil de Surveillance. Meta a déterminé que la suppression des posts était incorrecte et les a restaurés, mais le conseil concluait de même.

Le Conseil de Surveillance a annulé les décisions de suppression originales de Meta. Il a déterminé que celles-ci n’étaient pas en adéquation avec les “standards de communauté, valeurs et responsabilités envers les droits de l’Homme” de l’entreprise. Ces deux affaires soulignent selon lui des problèmes profonds dans les règles de Meta. Meta a d’ailleurs elle-même admis que son approche a conduit à des suppressions incorrectes.

Celles-ci doivent devenir claires et objectives pour toutes les communautés

Le Conseil précise que les règles actuelles ne permettent pas aux utilisateurs de publier des images montrant des tétons féminins, bien qu’il y ait des exceptions pour l’allaitement ou les opérations chirurgicales autour du genre. “Une telle approche rend peu claire la manière dont les règles s’appliquent aux personnes intersexes, non-binaires ou transgenres et nécessitent de procéder à des évaluations rapides et subjectifs du sexe et du genre, ce qui n’est pas pratique avec la modération de contenu à gros volume.”

Autrement dit, ces règles, en l’état actuel, ne sont pas, ou trop peu, applicables en pratique. “Ces règles sur la nudité adulte dressent de plus grandes barrières d’expression pour les femmes, transgenres et non-binaires sur ses plateformes. […] Meta devrait chercher à développer et implémenter des directives qui résolvent tous ces soucis.” Il faut chercher à inclure “des critères clairs, objectifs et respectueux des droits” pour que tout le monde soit “traité de la même manière selon les standards des droits de l’Homme internationaux, sans discrimination de sexe ou de genre.”

Meta, de son côté, se dit “savoir que davantage peut être fait pour supporter la communauté LGBTQ+, et cela signifie travailler avec des experts et des organisations LGBTQ+ sur divers soucis et améliorations.”