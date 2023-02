Meta introduit les canaux de Telegram dans son app Instagram

Meta introduit les "canaux de diffusion", façon Telegram, dans son app Instagram. La fonctionnalité devrait s'étoffer rapidement et arriver sur Facebook et Messenger.

Meta a des vues sur une énième fonctionnalité d’une app de messagerie concurrente : Telegram, cette fois. Mark Zuckerberg a fait la démonstration des “canaux de diffusion”, une nouvelle fonction d’Instagram pour échanger de manière unidirectionnelle dans l’app. Le géant américain teste cette nouveauté auprès d’un petit nombre de créateurs et prévoit de la lancer, à terme, sur Facebook et Messenger.

Meta introduit les “canaux de diffusion”, façon Telegram, dans son app Instagram

Les canaux de diffusion permettent aux créateurs de diffuser ce qu’ils veulent directement dans les boîtes de réception de leurs abonnés, de manière très similaire à ce que propose Telegram. Celles et ceux qui rejoignent les canaux peuvent réagir aux messages et donner leur avis dans les sondages, mais ne peuvent pas participer à la conversation directement. Par exemple, Mark Zuckerberg partageait dans on “Canal Meta” qu’il allait utiliser cet espace pour “partager des actualités et autres mises à jour sur tous les produits et technologies conçus chez Meta”. En plus des textes, les créateurs peuvent partager des clips audio, des photos et d’autres types de contenu.

Pour l’heure, il semblerait que seuls Mark Zuckerberg et une dizaine d’autres créateurs aient accès à cette fonctionnalité. Ce premier groupe compte notamment la snowboardeuse Chloe Kim, la combattante de Jiu-Jitsu Mackenzie Dern et le compte de mèmes Tank Sinatra. L’entreprise explique que celles et ceux qui sont intéressés par la fonctionnalité peuvent s’inscrire sur la liste d’attente.

La fonctionnalité devrait s’étoffer rapidement et arriver sur Facebook et Messenger

Bien que Meta décrive ces canaux comme un “test”, l’entreprise semble très investie dans cette fonctionnalité. Des options complémentaires, comme la possibilité d’ajouter un autre créateur à la conversation ou réaliser des sessions de questions-réponses, sont déjà en développement. La firme de Menlo Park prévoit aussi de commencer à tester ces canaux de diffusion sur Facebook et Messenger “dans les mois à venir”.