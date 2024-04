Instagram travaille sur un nouveau fil Reels basé sur les intérêts communs de deux utilisateurs

Les développeurs procèdent actuellement aux tests internes de la fonctionnalité Blend.

Selon Alessandro Paluzzi, ingénieur logiciel, Instagram travaille sur une nouvelle fonctionnalité, dénommée “Blend”. Pour le moment, la plateforme ne l’a pas encore testée publiquement et se contente de l’éprouver en interne.

Blend serait basée sur les intérêts individuels de l’utilisateur et des vidéos qu’il a partagées avec d’autres. Cela présente la possibilité de recommander des vidéos Reels à un utilisateur et à un de ses contacts en se basant sur leurs goûts individuels et communs.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests 👀

ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024