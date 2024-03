Instagram : Comment jouer au jeu caché dans les DM

Instagram a intégré un mini-jeu dans les DM. Un petit jeu très simple qui vous permettra de faire passer le temps.

Internet a ceci de vraiment formidable que vous pouvez vous connecter un matin sur votre site, votre service ou votre app préférée pour découvrir telle ou telle nouveauté tout à fait indispensable. Récemment, Instagram a ajouté, dans la plus grande discrétion, un mini-jeu dans ses DM. Aucune publicité, aucun tutoriel, aucun moyen d’y accéder sans découvrir comment procéder en lisant la procédure ici ou avec quelqu’un qui vous montre.

Avant que vous ne vous emballiez et imaginiez un jeu fantastique, sachez que celui-ci est très basique : vous contrôlez une pagaie dans le bas de votre écran et votre objectif est de vous assurer qu’un emoji qui rebondit partout ne franchisse pas votre pagaie. Mais chaque fois qu’il touche votre pagaie ou un bord de l’écran, sa vitesse augmente, ce qui rend de plus en plus difficile le renvoi de ce diable d’emoji.

Quant à l’emoji en question, c’est à vous de choisir. Vous pouvez opter pour n’importe quel emoji présent sur votre téléphone pour jouer à ce jeu, dans la mesure où l’emoji est la clef pour débloquer le jeu. En effet, pour jouer, il suffit d’ouvrir n’importe quel DM sur Instagram, envoyer un emoji et tapoter dessus. Cette simple opération vient lancer instantanément le jeu. Vous pouvez jouer avec un visage qui sourit, un chien, un cœur ou même un majeur levé si vous vous sentez d’humeur massacrante.

Cela fonctionne aussi avec n’importe quel emoji déjà présent dans la conversation. Vous n’avez donc pas à envoyer un emoji chaque fois que vous voulez jouer. Ceci étant dit, c’est une expérience à vivre en solo et Instagram n’indique pas à l’autre personne que vous êtes en train de jouer. Autrement dit, évitez d’envoyer un majeur levé sans contexte simplement pour jouer à ce mini-jeu. Utiliser une conversation avec l’IA Instagram pour envoyer votre emoji est une bonne option.