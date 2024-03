Instagram ne rapporte pas aux utilisateurs concernés si vous faites une capture d'écran (la plupart du temps). Mais la question du partage et de la sauvegarde des contenus est assez complexe. Explication.

Vous avez pris une capture d’écran de la story Instagram de quelqu’un et vous voulez savoir si ce dernier recevra une notification à ce sujet, comme Snapchat ? Tout d’abord, sachez que vous n’avez rien à craindre. Respirez. Nous sommes tous passés par là. Celui-ci ne saura pas que vous avez fait une capture de leur post ou de leur story, ou tout du moins pas via une notification dédiée. Ensuite, il y a quelques cas dans lesquels un utilisateur Instagram pourrait être informé que vous partagez son contenu, ou tout du moins que vous le sauvegardez pour plus tard. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le screenshot, la sauvegarde, le partage et Instagram.

Instagram envoie-t-il des notifications lors des captures d’écran ?

Si vous réalisez une capture d’écran d’un post ou d’une story, son créateur ne recevra pas de notification. Il en va de même pour l’enregistrement de l’écran d’un post vidéo.

Ceci étant dit, il existe un moyen qui permet à l’auteur de savoir si vous avez pris un screenshot de quelque chose sur Instagram. C’est assez mineur, mais c’est ce qui fait que c’est traître. Si quelqu’un vous envoie une photo directement via DM, en utilisant la fonctionnalité caméra dans les DM, et que vous en faites un screenshot, là, l’auteur sera averti par une notification.

Pour comprendre comment cela fonctionne, j’ai demandé à un proche de prendre une capture d’une première image que je lui ai envoyée et de l’ouvrir, et de faire de même, sans screenshot, avec une deuxième. Ces photos ont été envoyées en temps réel, via l’icône caméra dans le coin inférieur gauche, à côté de la boîte de texte. Une petite icône circulaire (similaire à un obturateur) est apparue à côté de la première, précisément pour indiquer qu’une capture a été réalisée. Si vous envoyez une photo depuis votre bibliothèque de photos (en la sélectionnant via l’icône entre le microphone et le bulle de dialogue avec les trois petits points) et que le destinataire en fait un screenshot, vous ne recevrez pas de notification pour vous avertir. Vous n’en aurez une que si celui-ci fait une capture de quelque chose qui a été pris et envoyé via l’appareil photo in-app.

Autres manières de savoir si des gens partagent votre contenu Instagram

Faire une capture d’écran sur Instagram est sûr la plupart du temps, mais il y a d’autres manières qui peuvent permettre à quelqu’un de savoir que vous avez procédé ainsi.

Si vous avez un compte professionnel, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être pratiques. Sous vos publications, vous verrez un bouton indiquant “Indicateurs de vues”. En tapotant dessus, vous arrivez sur une page vous montrant combien de comptes ont été atteints, combien ont interagi avec, combien d’utilisateurs sont allés jusqu’à voir votre profil, combien vous suivaient déjà et tout un tas d’autres métriques intéressantes. Vous verrez aussi, tout en haut, une chaîne de caractères à quatre chiffres : combien de comptes ont aimé le contenu, combien de commentaires celui-ci a reçu, combien de partages ont été réalisés et combien de sauvegardes ont été réalisées.

Les partages et sauvegardes sont importants : la flèche vers la droite ressemblant à un avion en papier représente les partages. Le rectangle avec une découpe triangulaire qui ressemble à un marque-page, ce sont les sauvegardes. Avec ce chiffre, vous ne pouvez pas savoir qui partage ou sauvegarde, mais vous aurez une idée de combien l’ont fait. Gardez bien à l’esprit que si vous sauvegardez ou partagez un post, si la personne a un compte professionnel, elle saura au moins que quelqu’un l’a fait. Selon le contenu du post et le nombre d’abonnés, cela peut l’aiguiller vers vous. Pour savoir si un utilisateur a un compte pro, tapotez sur son profil. S’il y a une description sous le nom, comme Journaliste, Blogueur, Personnalité ou des boutons comme “Contact”, c’est un compte pro.

Ensuite, les stories Instagram. Quiconque dispose d’un compte professionnel peut aussi visualiser des données concernant les stories, que les posts soient en ligne ou dans les archives. À côté de l’icône en forme d’œil qui indique les spectateurs, une icône avec trois rectangles qui ressemble à un graphique en barres. C’est le nombre de comptes qui ont été atteints, combien ont interagi avec, combien de commentaires il y a, etc. Les partages sont aussi indiqués. Si vous partagez la story de quelqu’un dans l’app, les gens avec qui vous l’avez partagée apparaitront dans la liste des utilisateurs l’ayant vue, ce qui pourrait facilement vous “incriminer”.

Tout ceci est-il important ? Non, probablement pas. Mais il existe plusieurs moyens permettant aux gens de savoir que vous avez partagé ou sauvegardé leurs publications, même si ceux-ci n’auront pas nécessairement une notification.