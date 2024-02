Comment désactiver les accusés de lecture dans les DM Instagram

Depuis tout récemment, Instagram permet aux utilisateurs de désactiver les accusés de lecture. Une option réclamée depuis longtemps. Voici comment profiter.

Tout le monde n’aime pas les accusés de lecture, c’est le moins que l’on puisse dire. Si certaines plateformes comme iMessage permettent de les désactiver, d’autres, comme celles de Meta, n’offraient pas cette possibilité. Jusqu’à présent. Aujourd’hui, tout le monde peut enfin désactiver les accusés de lecture sur Instagram.

Genèse d’une disparition annoncée

Les accusés de lecture impossibles à désactiver étaient un élément de base de Meta, il est assez étrange de les voir disparaître ainsi dans le plus grand calme. L’opération ne s’est cependant pas faite en une fois : Instagram est passé par une période de test l’année dernière et Mark Zuckerberg, PDG de Meta, ainsi que Adam Mosseri, responsable d’Instagram, avaient partagé la nouvelle sur leur chaîne Instagram. Adam Mosseri avait notamment publié une capture d’écran montrant cette fonctionnalité avant sa disponibilité au grand public : on pouvait voir qu’il n’y avait pas d’images de profil dans le coin inférieur droit, là où normalement est indiqué qui a ouvert et lu le dernier message de la conversation.

Difficile de comprendre pourquoi une telle option nécessitait une telle phase de test, mais il y avait certainement davantage en jeu que la simple désactivation de l’affichage. Quoi qu’il en soit, le déploiement ne s’est pas fait immédiatement. Au début, Instagram ne permettait qu’à un petit nombre d’utilisateurs de tester la chose. Si vous en faisiez partie, vous avez peut-être eu cette fonctionnalité depuis longtemps. Pour les autres, la possibilité de désactiver les accusés de lecture est une aubaine. Vous pourrez désormais lire vos DM en toute discrétion.

Avant de démarrer, assurez-vous de bien avoir la dernière version en date d’Instagram installée sur votre téléphone. On ne sait pas vraiment si cette fonctionnalité est accessible via une mise à jour logicielle ou si c’est une mise à jour côté serveur uniquement (auquel cas, vous n’auriez rien à faire de votre côté pour en profiter), mais mettre à jour Instagram permet d’en être certain.

Ouvrez Instagram, puis dirigez-vous dans les DM. Choisissez une conversation, tapotez sur le nom du contact en haut de l’écran. Tapotez sur Confidentialité et sécurité, puis, sous Qui peut voir votre activité et désactiver le curseur à côté de Accusés de lecture.