Telegram s’offre la traduction des messages en temps réel

Telegram fait le plein de nouveautés pour sa première mise à jour de 2023 avec, notamment, la traduction des messages en temps réel.

Avec sa première mise à jour de 2023, Telegram simplifie les communications entre les gens ne parlant pas la même langue. La prochaine fois que quelqu’un vous écrira dans une langue qui n’est pas la vôtre, vous verrez une barre pour traduire en haut de l’interface. Tapotez dessus pour traduire leurs messages en temps réel.

Si vous êtes abonné(e) Premium, vous aurez aussi accès à cette fonctionnalité dans les groupes et les canaux. Cela pourra être très pratique lorsque vous préparez un voyage, par exemple. Rejoignez un canal dans la ville que vous souhaitez visiter pour voir les événements et les lieux dont parlent les habitants des environs. Si vous voulez essayer le Premium, sachez aussi que Telegram a introduit une option de paiement annuel qui vous permet d’économiser jusqu’à 40 % sur le prix du service.

Cette mise à jour ajoute aussi un outil pour transformer les stickers et autres emoji en images de profil. En plus d’utiliser cette fonctionnalité pour vous-même, vous pouvez définir ou suggérer des images de profil pour vos contacts. Mieux encore, l’outil est accessible à tout le monde, pas seulement aux abonnés Premium. En parlant de stickers et d’emoji, Telegram simplifie leur tri via de nombreuses options en les organisant dans diverses catégories. Il y a aussi de nouvelles versions interactives de certains emoji et l’entreprise a publié pas moins de 10 nouveaux packs d’emoji personnalisés.

Il y a aussi plusieurs améliorations diverses. Pour commencer, Telegram a repensé l’outil d’utilisation du réseau de l’app. En haut de l’interface, vous verrez désormais les données que l’outil doit partager, dans un graphique, avec des onglets pour le mobile, le Wi-Fi et le roaming. De plus, Telegram a modifié les paramètres de téléchargement automatique des media pour prendre en charge les exceptions, offrant aux utilisateurs davantage de contrôle sur le type et la taille de media que l’app peut télécharger automatiquement sur le téléphone. Si vous n’avez pas encore accès à cette mise à jour, un peu de patience. Il faut parfois quelques jours avant qu’une nouvelle version arrive sur votre smartphone.