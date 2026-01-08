SpatialAware : l’éclairage connecté devient intelligent avec Philips Hue

Grâce à l’IA et à la réalité augmentée, vos lumières s’ajustent automatiquement pour des scènes immersives.

Tl;dr Philips Hue dévoile SpatialAware, une fonctionnalité qui ajuste automatiquement chaque lampe pour des ambiances cohérentes et naturelles.

Grâce à la réalité augmentée et à l’algorithme intelligent, les utilisateurs peuvent cartographier leur pièce et profiter de scènes lumineuses immersives, comme des couchers de soleil parfaitement orchestrés.

L’écosystème Philips Hue s’enrichit également de nouvelles fonctionnalités IA, simplification du paramétrage et meilleure intégration Apple Home, avec un déploiement progressif prévu dès le printemps 2026.

Une avancée majeure pour l’éclairage connecté

Lors du CES 2026, la gamme Philips Hue a levé le voile sur sa dernière innovation : la fonctionnalité SpatialAware. Présentée comme une avancée majeure dans la gestion de l’éclairage connecté, cette nouveauté promet une expérience lumineuse entièrement repensée. Fini les ambiances disparates : grâce à SpatialAware, chaque point lumineux d’une pièce s’ajuste automatiquement pour offrir une scénographie cohérente et naturelle.

Des scènes lumineuses immersives et réalistes

Concrètement, il suffit désormais de scanner sa pièce via la caméra de son smartphone en réalité augmentée afin que l’algorithme intelligent localise précisément chaque lampe. Une fois cette cartographie réalisée, toute nouvelle lampe ajoutée sera intégrée automatiquement à la coordination d’ensemble. Dès lors, il devient possible d’activer des scènes telles que « Lake Mist » et de profiter d’une ambiance subtilement orchestrée : « Dans une scène de coucher de soleil, par exemple, les luminaires proches des fenêtres diffusent des tons jaunes chaleureux évoquant le soleil couchant tandis que les plafonniers opposés plongent dans des nuances plus sombres. »

Nouvelles fonctionnalités et intégration Apple Home

Au-delà de SpatialAware, d’autres évolutions notables enrichiront prochainement l’écosystème Hue. Parmi elles :

Mise à jour de l’assistant IA Hue , capable désormais d’exécuter des automatisations sur commande vocale en langage naturel (« Réveille-moi tous les jours à 6h45 sauf le mercredi »), avec support élargi au néerlandais, allemand et espagnol.

, capable désormais d’exécuter des automatisations sur commande vocale en langage naturel (« Réveille-moi tous les jours à 6h45 sauf le mercredi »), avec support élargi au néerlandais, allemand et espagnol. Simplification du paramétrage , notamment lors du transfert de plusieurs bridges vers un unique Hue Bridge Pro.

, notamment lors du transfert de plusieurs bridges vers un unique Hue Bridge Pro. Compatibilité accrue avec Apple Home : caméras Secure, vidéophones et capteurs fonctionneront bientôt dans cet environnement ; affichage direct des flux vidéo en mode incrusté sur Apple TV ou réception d’alertes en temps réel via l’application Apple Home.

Lancement progressif dès le printemps 2026

L’ensemble de ces nouveautés sera déployé progressivement à partir du printemps prochain. Les utilisateurs pourront alors découvrir un écosystème où intelligence artificielle, personnalisation et interopérabilité dessinent un nouvel horizon pour l’éclairage domestique connecté. Une évolution qui pourrait bien redéfinir notre façon d’envisager les ambiances lumineuses à la maison.