Philips Hue introduit de nouvelles fonctionnalités qui doivent permettre de simplifier la configuration des niveaux de luminosité entre différents luminaires et ajuster plus finement les automatisations de détection de mouvement. Si c’est probablement là le plus important de l’annonce du fabricant Signify, l’entreprise a aussi dévoilé trois nouveaux produits : une ampoule et deux panneaux, mais seulement au Royaume-Uni, pour le moment.

Les luminaires connectés Philips Hue s’améliorent

La première mise à jour est baptisée “balance de luminosité”. Elle répond à de fréquentes demandes des utilisateurs. Si vous avez plusieurs lumières dans la même pièce avec différents niveaux de luminosité, la fonctionnalité vient faciliter l’harmonisation de cette dernière. Cela permet aux utilisateurs de créer des éclairages égaux ou de “décider quelle zone de la pièce doit avoir davantage de lumière lorsque vous synchroniser avec votre TV, pour un film, une série, des jeux ou de la musique”, explique Philips.

L’autre fonctionnalité vient améliorer l’usage des capteurs de mouvement de Philips Hue. À l’heure actuelle, l’app bridge Philips Hue ne prend en charge que deux slots de temps pour automatiser la lumière lorsqu’un capteur détecte du mouvement, par exemple froid le matin et chaud le soir. Avec cette mise à jour, vous pourrez personnaliser les conditions d’éclairage basées sur les capteurs de mouvement avec un total de 10 slots lorsque le mouvement est détecté. “La scène de lumière naturelle peut être sélectionnée dans le cadre de ces intervalles de temps, pour reproduire le soleil tout au long de la journée”, précise l’entreprise.

Deux nouvelles fonctionnalités et trois nouveaux produits font leur apparition

Au Royaume-Uni, Philips introduit aussi une ampoule lustre E14 (30 £ l’unité ou 55 £ les trois), basée sur sa plus petite ampoule, offrant des millions de teintes de blanc et de couleurs. Il y a aussi deux nouveaux panneaux lumineux, le Surimu, qui commence à 210 £ pour le modèle 300 x 300 mm, et le Aurelle (ci-dessus) en noir, à 150 £ en 300 x 300 mm. Ces produits sont d’ores-et-déjà disponibles au Royaume-Uni et les nouvelles fonctionnalités Hue Bridge devraient arriver durant le troisième trimestre 2023.