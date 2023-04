Philips lance des ampoules LED "Ultra Efficient" promettant 40 % d'économie d'énergie, avec une durée de vie annoncée de 50 ans !

Les ampoules LED sont déjà très économes en énergie, mais Signify pense pouvoir faire encore mieux, avec une formule améliorée. L’entreprise vient de lancer des ampoules LED Ultra Efficient qui, comme leur nom l’indique, promettent d’utiliser 40 % d’énergie en moins par rapport aux autres options LED de la marque. Ces LED “avancées” réduisent le coût énergétique annuel entre 50 centimes et 93 centimes d’euro par ampoule, selon les dires de Signify. À titre de comparaison, une ampoule 60 W Philips Ultra Definition coûte environ 88 centimes d’euro par an.

Philips lance des ampoules LED “Ultra Efficient” promettant 40 % d’économie d’énergie

Ces nouvelles ampoules devraient aussi permettre de limiter le gaspillage. En effet, Signify estime que sa gamme Ultra Efficient dispose d’une durée de vie moyenne de 50 ans, soit plus de trois fois plus que les ampoules LED Philips standard. Il est donc tout à fait possible que ces nouvelles solutions d’éclairage vous survivent.

Cette gamme Philips est actuellement disponible en exclusivité chez Walmart. Elle commence à 10 $ pour une ampoule A19 équivalent à 60 W (17 $ pour deux) en blanc chaud ou froid. L’ampoule BR30 65 W est proposée à 11 $ et la variante 100 W A21 coûte 15 $. Des ampoules bien plus onéreuses que des LED standard à l’achat, certes – un pack de quatre Philips Ultra Definition 60 W coûte 14 $ -, mais Signify met en avant le coût annuel énergétique plus faible et la longévité largement accrue, ce qui vous fera économiser de l’argent tout en étant un peu plus respectueux de l’environnement.

avec une durée de vie annoncée de 50 ans !

Le hic, ici, c’est que ces ampoules ne sont pas des ampoules connectées. Il vous faudra donc composer avec des options plus consommatrices si vous voulez absolument utiliser du Philips Hue et que vous ne souhaitez pas passer par des prises connectées. Mais dans le cas contraire, vous pourriez voir votre facture d’électricité quelque peu diminuer si vous remplacez toutes vos ampoules.