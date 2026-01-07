Meta Ray-Ban Display : l’innovation high-tech réservée à quelques privilégiés

Les lunettes connectées les plus avancées de Meta et Ray-Ban ne sont pour l’instant disponibles que sur le marché américain.

Tl;dr Les nouvelles Ray-Ban Display de Meta connaissent un succès massif aux États-Unis, rendant leur achat difficile ailleurs.

Leur technologie innovante, incluant affichage tête haute, caméra, haut-parleurs et Neural Band, séduit mais reste réservée à un public limité.

La disponibilité internationale est indéfinie, Meta se concentrant pour l’instant sur la satisfaction des commandes américaines.

Un succès qui dépasse les prévisions

Ces derniers jours, il est difficile de mettre la main sur les nouvelles Ray-Ban Display de Meta, sauf si l’on se trouve aux États-Unis. Lors du CES 2026, la firme de Menlo Park a confirmé l’indisponibilité prochaine de son produit phare en dehors du marché américain, invoquant une « demande sans précédent et un stock limité ». L’arrivée tant attendue en France, au Royaume-Uni, en Italie et au Canada est donc reportée sine die.

Pénurie et attente prolongée hors des États-Unis

Il fallait s’y attendre : depuis leur commercialisation, les fameuses lunettes à affichage tête haute rencontrent un engouement tel que l’offre ne suit pas. Aux États-Unis, seuls quelques points de vente triés sur le volet — notamment certains magasins Ray-Ban, Sunglass Hut, LensCrafters ou encore Best Buy — proposent ces équipements innovants. Pas question non plus de commander en ligne : il faut impérativement réserver un créneau pour une démonstration via le site officiel de Meta. Cette rareté alimente d’ailleurs la spéculation et génère déjà plusieurs semaines d’attente pour décrocher une simple démonstration.

L’innovation au cœur du produit mais… seulement pour certains privilégiés

Ce modèle inédit, vendu à partir de 799 dollars, intègre pour la première fois un affichage tête haute, un appareil photo intégré, des haut-parleurs stéréo, six microphones ou encore un contrôleur Neural Band dédié au suivi des mouvements des doigts. Une prouesse technologique qui enthousiasme les premiers utilisateurs ; le média Engadget précise notamment que ces lunettes permettent « d’aller bien plus loin que les modèles Ray-Ban ou Oakley classiques », à condition d’accepter le look massif et futuriste des montures.

Mise en perspective : incertitude sur l’avenir international

Alors que nombre d’observateurs espéraient une extension progressive des points de vente et une distribution élargie au fil des mois, il apparaît désormais que le rapport entre l’offre et la demande reste déséquilibré. Pour l’heure, selon le blog officiel de la marque, « l’essentiel de nos efforts reste concentré sur la satisfaction des commandes américaines pendant que nous réévaluons notre stratégie internationale ». Autrement dit : patience pour ceux qui espéraient voir débarquer cette innovation sur le Vieux Continent ou outre-Atlantique ; aucune nouvelle échéance n’a été fixée à ce jour.