Sweekar réinvente le Tamagotchi : un compagnon de poche intelligent et immortel grâce à l’IA

Avec Sweekar, Takway promet des aventures virtuelles qui s’adaptent à vos interactions.

Tl;dr Takway présente Sweekar au CES 2026, un compagnon numérique qui réinvente le Tamagotchi à l’ère de l’IA.

Sweekar évolue de l’œuf à l’âge adulte, mémorise les interactions et explore des univers virtuels de façon autonome.

Le lancement commercial est prévu sur Kickstarter, avec un prix estimé entre 150 et 200 dollars, combinant nostalgie et innovation technologique.

Un nouveau compagnon numérique fait sensation au CES 2026

Depuis quelques années, l’essor de l’intelligence artificielle façonne le quotidien. Cette tendance franchit un nouveau cap avec la présentation de Takway au salon CES 2026. La jeune pousse ambitionne ni plus ni moins que d’incarner le « Nintendo de l’ère des robots IA ». Son pari ? Un animal de compagnie virtuel baptisé Sweekar, qui promet de réinventer le genre du Tamagotchi à l’heure des intelligences artificielles.

Entre nostalgie et innovation technologique

À première vue, Sweekar séduit par son apparence : un œuf coloré — rose, jaune ou bleu — agrémenté d’oreilles et d’un écran pour exprimer ses émotions. Mais sous ses airs enfantins, ce jouet cache une personnalité évolutive et attachante. On retrouve bien entendu les incontournables rituels du Tamagotchi : nourrir, divertir, prendre soin. Néanmoins, la magie réside dans la capacité du petit compagnon à se souvenir de votre voix ou des moments partagés.

L’évolution autonome d’un animal pas comme les autres

L’expérience commence par deux jours d’incubation durant lesquels Sweekar, sous forme d’œuf fermé, se prépare à éclore. Après cette phase initiale, il dévoile son visage et entame un cycle d’évolution articulé autour de quatre stades : bébé, adolescent puis adulte. À chaque étape, il réclame moins d’attention — jusqu’à devenir totalement autonome à l’âge adulte. Dès le niveau 51 atteint, impossible de « tuer » ce compagnon virtuel par négligence ; seule une panne matérielle ou une batterie à plat pourra interrompre ses aventures.

Voici quelques éléments qui rendent ce concept particulièrement distinctif :

Sweekar explore seul des univers virtuels et revient conter ses péripéties.

Personnalisation poussée avec coques interchangeables et accessoires farfelus.

Mémoire adaptative basée sur vos interactions vocales et gestuelles.

Bientôt disponible grâce à la communauté

Si le prix définitif n’a pas encore été annoncé par Takway, l’entreprise table sur une fourchette comprise entre 150 et 200 dollars. Le lancement commercial passera par une campagne Kickstarter en mars 2026, laissant entrevoir un engouement certain autour de cette promesse de compagnon numérique moderne. Entre souvenirs d’enfance revisités et prouesses technologiques actuelles, difficile de rester indifférent face à cette petite révolution ludique.