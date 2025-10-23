Samsung et Google défendent le Galaxy XR : plus qu’un simple clone du Vision Pro, une nouvelle ère

Bien que son design évoque celui du Vision Pro d’Apple, le casque Galaxy XR présenté par Samsung et Google est présenté comme une innovation distincte, les deux entreprises affirmant inaugurer une nouvelle catégorie de produits sur le marché.

Tl;dr Galaxy XR inaugure une nouvelle catégorie avec IA intégrée.

Gemini Live transforme l’expérience AR/VR contextuelle.

Lunettes connectées et casques coexisteront à l’avenir.

Une nouvelle frontière : le Galaxy XR de Samsung

L’arrivée du Galaxy XR propulse Samsung sur le devant de la scène des dispositifs immersifs. Affichant un tarif de 1 799 dollars, ce casque entend concurrencer directement le Vision Pro d’Apple, dont il reprend d’ailleurs certains codes visuels, tels que le fameux design « visière futuriste » et les technologies avancées de suivi du regard et des mains. Mais selon Kihwan Kim, vice-président exécutif chez Samsung, l’enjeu va bien au-delà : « C’est davantage une nouvelle catégorie qui ouvre la voie à une interaction inédite avec l’agent IA. »

Gemini Live, l’atout décisif de l’IA contextuelle

Ce qui distingue vraiment le Galaxy XR, c’est l’intégration profonde de Gemini Live, assistant IA multi-modal développé avec Google. Appuyé sur la toute nouvelle plateforme Android XR, cet agent numérique transforme littéralement la façon dont on interagit avec son environnement virtuel… et réel. Les utilisateurs peuvent ainsi :

Bénéficier d’une assistance en temps réel sur ce qu’ils observent grâce à la vision contextuelle du casque.

Naviguer dans Google Maps en immersion totale, jusqu’à explorer virtuellement un restaurant convoité.

S’appuyer sur la mémoire augmentée de Gemini pour retrouver un détail vu précédemment dans une vidéo.

Comme le souligne Sharham Izadi, vice-président AR/X chez Google, « C’est aujourd’hui l’appareil doté de la conscience contextuelle la plus avancée : il comprend vos gestes, vos émotions, et adapte son avatar en conséquence. » Cette collaboration poussée a d’ailleurs incité Google à refondre Android XR autour des capacités de Gemini.

Cible technophile et arbitrages techniques assumés

Le prix positionne clairement le produit vers un public averti : développeurs pionniers, passionnés d’IA ou fidèles à la galaxie Samsung seront les premiers concernés. Le pari ? Offrir une expérience réellement nouvelle et qualitative, plutôt que céder à la seule logique du prix ou du poids minimal. D’un point de vue matériel, le choix s’est porté sur un système batterie externe — tout comme chez Apple — suite à des essais peu concluants d’intégration directe.

Lunettes connectées : prochaine étape, sans enterrer les casques

À terme, la feuille de route conjointe Samsung-Google prévoit des lunettes intelligentes embarquant écran et Gemini. Toutefois, ces nouveaux objets ne devraient pas remplacer les casques immersifs : « Pour une immersion maximale ou une expérience gaming poussée, rien ne détrônera le casque – comme un équivalent du PC face au smartphone. », estime Izadi. En filigrane se dessine donc tout un écosystème où chaque type d’appareil trouvera sa place selon les usages — entre mobilité rapide et immersion prolongée — tandis que les frontières entre réalité augmentée et virtuelle continuent d’évoluer.