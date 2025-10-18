Fini les calculs : Google Maps pourrait afficher le temps de trajet en un clin d’œil

Les utilisateurs de Google Maps devraient bientôt connaître le temps pour rentrer chez eux sans lancer la navigation.

Tl;dr Google Maps teste une nouvelle fonctionnalité affichant directement le temps de trajet vers son domicile sous la barre de recherche.

La fonctionnalité, encore en phase de test, utilise un code couleur pour indiquer les retards et n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs.

Cette nouveauté pourrait simplifier la planification quotidienne des déplacements et s’inscrit dans une série d’évolutions récentes de l’application.

Une nouveauté discrète mais prometteuse pour Google Maps

La quête d’amélioration continue de Google Maps n’en finit pas d’étonner ses utilisateurs. Récemment, certains indices laissent penser que l’application pourrait bientôt proposer une fonction particulièrement attendue : l’affichage immédiat du temps de trajet directement sous la barre de recherche, via une nouvelle fonctionnalité baptisée « Home chip ». Un détail qui peut sembler anodin, mais qui, à l’usage, pourrait réellement transformer notre façon de planifier les déplacements quotidiens.

Une fonctionnalité encore en test… et entourée de mystère

Tout a commencé par la diffusion d’une capture d’écran partagée à la rédaction d’Android Authority, montrant cette fameuse fonctionnalité affichant le temps estimé pour rejoindre son domicile. L’originalité ? Ce temps s’accompagne d’un code couleur identique à celui utilisé lors de la navigation classique sur Google Maps, suggérant que les éventuels retards sur le parcours sont pris en compte automatiquement. Pour l’instant, impossible cependant de confirmer si cette nouveauté sera accessible à tous prochainement : ni la version précise de l’application, ni le modèle du smartphone utilisé pour ce test n’ont été précisés. Les journalistes comme les bêta-testeurs, qu’ils soient sur iPhone 15 Pro Max, Galaxy Z Fold 5, ou autre appareil récent, n’ont pas encore observé cette option.

L’intérêt potentiel et les attentes des usagers

Si l’on se met un instant à la place des utilisateurs, difficile de nier que cette information accessible en un clin d’œil simplifierait bien des situations. Plus besoin d’activer systématiquement la navigation : un simple regard suffirait pour connaître le temps nécessaire afin de regagner son domicile – pratique notamment lors d’une soirée entre amis ou en déplacement professionnel. Certains espèrent déjà pouvoir personnaliser cette estimation (transports en commun, marche…), craignant que la fonction ne se limite à la voiture.

Des évolutions notables ces derniers mois

Il serait injuste de réduire l’actualité de Google Maps à une seule innovation. Ces derniers temps, plusieurs changements ont vu le jour :

Nouveau volet « Vos lieux récents » pour retrouver facilement les adresses visitées ou recherchées.

Mise à jour visuelle sur Android avec Material Expressive 3 (Android 16), rendant certaines commandes clés plus accessibles.

Finalement, si l’on ignore encore quand – et sous quelle forme exacte – cette puce « Home » apparaîtra chez tous les usagers, son intégration semble dans l’air du temps. Difficile, en tout cas, de ne pas y voir un pas supplémentaire vers une navigation toujours plus intuitive et personnalisée.