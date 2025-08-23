Google Maps simplifie la visualisation de vos déplacements passés : découvrez la nouvelle méthode

Google Maps propose désormais une fonctionnalité simplifiée pour visualiser l’historique des lieux visités. Les utilisateurs peuvent accéder plus rapidement à leurs déplacements passés, facilitant ainsi le suivi de leurs trajets et la gestion de leur historique.

Tl;dr Google Maps teste une meilleure gestion des lieux récents.

Fonctionnalité en cours de déploiement, pas encore généralisée.

Filtrage et suppression simplifiés de l’historique de localisation.

Un historique enfin cohérent dans Google Maps ?

Ouvrir Google Maps, tenter de retrouver ce restaurant visité la semaine dernière… et tomber sur une liste de suggestions incohérente, truffée de recherches anciennes voire inconnues : un scénario familier pour bon nombre d’utilisateurs. Cette gestion erratique des lieux récemment consultés s’avère être un point faible notoire de l’application, parfois source d’agacement.

Nouveauté discrète mais prometteuse

Face à cette lacune, il semblerait que Google prépare une mise à jour bienvenue. D’après les informations relayées par Android Authority, la version 25.34.00.796159725 introduit une section baptisée « Vos lieux récents », nichée dans l’onglet « Vous ». Pour l’heure, tous les utilisateurs ne bénéficient pas encore de cette évolution — un déploiement progressif semble être à l’œuvre, certains appareils affichant déjà la nouveauté tandis que d’autres, pourtant à jour, en restent dépourvus.

Des options mieux pensées pour l’utilisateur

La future interface propose bien plus qu’une simple liste chronologique : elle permettrait de filtrer les lieux par type, d’ajouter des favoris ou encore de partager certains emplacements. Mais surtout, un accès direct à la suppression d’un lieu dans votre historique rendrait le contrôle sur sa vie privée plus tangible — car personne n’a vraiment besoin que son nombre de passages à la pizzeria du coin soit éternellement consigné.

Pour clarifier le fonctionnement exact du système, quelques zones d’ombre subsistent : ce nouvel historique dépend-il de l’activation de la Timeline ? Ou s’agit-il d’un suivi indépendant des déplacements et recherches récentes ? Rien n’est moins sûr à ce stade. Reste à observer si cette gestion affinée des données personnelles convaincra les plus sceptiques.

L’attente avant le grand déploiement

En attendant que la fonction soit généralisée, les utilisateurs devront prendre leur mal en patience. Cependant, cette amélioration promise pourrait bien transformer une expérience jusqu’alors frustrante en un usage beaucoup plus intuitif et respectueux de la vie privée. Affaire à suivre sur Google Maps.