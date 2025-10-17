Google transforme l’affichage du Nest Thermostat avec une touche artistique : les nouveautés à découvrir

Google enrichit l’expérience des utilisateurs de Nest Thermostat en proposant une mise à jour artistique. Désormais, l’interface affiche de nouvelles illustrations élégantes, transformant l’appareil en véritable objet déco, tout en conservant ses fonctions connectées.

Tl;dr Nouvelles faces artistiques pour le Nest 4e génération.

Arrêt du support des premiers thermostats Nest.

Collaboration avec l’artiste Mathilde Loubes.

Le design du thermostat intelligent réinventé

Difficile d’ignorer la dernière initiative de Google, qui insuffle une touche artistique à son célèbre Nest Learning Thermostat (4ᵉ génération). La marque américaine ne se contente plus d’offrir un simple objet connecté ; elle ambitionne désormais de le transformer en véritable œuvre visuelle. Pour cela, elle a sollicité la collaboration de l’artiste Mathilde Loubes. Sa création, baptisée « Seasonal », renouvelle chaque mois l’affichage du thermostat, évoluant au fil des saisons avec des illustrations stylisées, tantôt florales, tantôt fruitées. À titre d’exemple, les utilisateurs peuvent admirer une citrouille en octobre ou un cône enneigé en décembre.

Une évolution majeure pour les utilisateurs

Cette initiative n’arrive pas seule. En plus de la face « Seasonal », trois autres styles sont proposés : le classique rappelant le tout premier modèle Nest, une version minimaliste et enfin une interface pensée pour ajuster rapidement la température. Les nostalgiques reconnaîtront sans doute ce clin d’œil à l’esthétique originelle, tandis que d’autres privilégieront la simplicité ou l’efficacité.

Il faut dire que cette actualité intervient dans un contexte de transition technologique marqué chez Google. Dès ce mois-ci, le support pour les deux premières générations de thermostats Nest – lancées respectivement en 2011 et 2012, avant même l’acquisition de Nest Labs par Google en 2014 – prend officiellement fin. Conséquence directe : la majorité des fonctions connectées seront désactivées pour ces modèles historiques.

L’enjeu de la modernisation technologique

Face à cette obsolescence programmée, il ne reste qu’une solution pour profiter des dernières innovations : migrer vers la troisième ou surtout la quatrième génération du produit. Ces versions plus récentes se distinguent par un design épuré, un écran élargi et surtout par l’intégration d’une intelligence artificielle optimisée pour réduire la consommation énergétique. Ainsi, non seulement le foyer s’embellit grâce à ces nouvelles interfaces artistiques, mais il bénéficie aussi de performances accrues en matière de gestion thermique.

Pour synthétiser les nouveautés qui accompagnent cette mise à jour :

Nouvelles faces Farsight artistiques et thématiques chaque mois.

Mise en avant de l’efficacité énergétique grâce à l’IA.

Fin du support des anciens modèles obligeant à passer aux nouvelles versions.

Vers une maison intelligente… et esthétique ?

Difficile de ne pas voir derrière ces annonces une volonté de faire du thermostat un objet central et décoratif dans nos intérieurs connectés. Entre hommage au passé et plongée vers le futur, Google confirme sa stratégie : conjuguer innovation technique et raffinement visuel au service d’une maison intelligente qui ne néglige pas l’esthétique.