Ecobee défie Nest avec un thermostat intelligent ultra-abordable

Ecobee lance un défi à Nest en proposant un thermostat intelligent ultra-abordable, bouleversant ainsi le marché des appareils domestiques connectés.

Tl;dr Ecobee lance le Smart Thermostat Essential à 129$.

Il offre des économies d’énergie jusqu’à 23%, mais sans certaines fonctionnalités.

Disponible en mars, il propose une garantie de 5 ans.

Ecobee dévoile un nouveau thermostat intelligent accessible

Pionnier dans le domaine des thermostats intelligents, Ecobee est reconnu pour concevoir les meilleurs produits de cette catégorie. Toutefois, avec des prix atteignant 249$ pour son modèle premium, le Smart Thermostat Premium, l’entreprise a souvent été associée à des produits haut de gamme.

Une alternative compétitive

Aujourd’hui, Ecobee souhaite élargir sa gamme en introduisant le Smart Thermostat Essential. Vendu à 129$, soit la moitié du prix de son modèle premium, ce nouveau produit est conçu pour concurrencer directement le thermostat régulier de Google, vendu au même prix.

Malgré son tarif plus abordable, l’Essential conserve l’une des fonctionnalités les plus appréciées de tous les thermostats de la marque : la compatibilité avec les capteurs distants d’Ecobee. Ces derniers permettent de surveiller la température et l’occupation de plusieurs pièces, offrant ainsi une meilleure gestion de la chaleur ou de la fraîcheur de votre maison.

Économies d’énergie et fonctionnalités réduites

Selon Ecobee, ce nouveau thermostat permettrait de réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 23%, contre 26% pour ses modèles Enhanced et Premium. Cependant, l’Essential se distingue par l’absence de certaines fonctionnalités. En effet, il ne propose pas de surveillance de la qualité de l’air, de capteurs d’occupation radar, et ne dispose pas d’Alexa ou de Siri intégrés. Néanmoins, il sera toujours possible de le contrôler via les principales enceintes connectées.

Un design attractif malgré des matériaux moins nobles

En termes d’esthétique, l’Essential présente un design attractif. Cependant, il est fabriqué en plastique, contrairement au Smart Thermostat Premium qui est en nickel. Ce dernier offre également des fonctionnalités supplémentaires comme le streaming Spotify et Bluetooth, les appels mains libres et même la détection d’alarme incendie.

Disponibilité et garantie

Le Ecobee Smart Thermostat Essential sera en vente dès mars chez tous les grands détaillants. Il est accompagné d’une garantie de 5 ans et est certifié Energy Star. Il est donc possible que vous puissiez l’obtenir gratuitement, ou à un prix significativement réduit grâce à votre fournisseur d’énergie local.