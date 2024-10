Spotify crée désormais automatiquement une playlist pour le mode avion

L'option de sauvegarde hors ligne pour iOS et Android fait usage des morceaux que vous avez mis en file d'attente et récemment écoutés.

Tl;dr Spotify lance fonctionnalité « Offline Backup » pour écoute hors-ligne automatisée.

Disponible pour les utilisateurs Premium, il apprend vos habitudes d’écoute.

Il faut l’activer manuellement dans les paramètres de l’application.

Spotify améliore l’expérience d’écoute hors-ligne

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur lors des coupures internet, Spotify, géant de la musique en streaming, lance une nouvelle fonctionnalité tout droit sortie de ses laboratoires : Offline Backup.

Un outil intelligent pour une préparation facilitée

Disponible uniquement pour les utilisateurs Premium, cette nouvelle caractéristique vient compléter le mode hors-ligne existant. Contrairement à son prédécesseur qui nécessitait un téléchargement manuel, Offline Backup automatise la création d’une playlist à partir de vos morceaux récemment écoutés et en attente. Il s’agit donc d’un outil de préparation qui ne nécessite pas de planification.

Une fonctionnalité évolutive et intuitive

La particularité de cette nouvelle fonctionnalité est qu’elle « évolue ». En effet, « elle apprend vos habitudes d’écoute au fur et à mesure que vous continuez à écouter », a déclaré Spotify. Elle inclut également les morceaux déjà en cache sur votre appareil.

Une fois hors-ligne, Offline Backup apparaît automatiquement dans votre flux d’accueil. L’utilisateur peut alors filtrer et trier les chansons pour trouver plus facilement l’artiste, le genre ou l’ambiance souhaitée. Spotify permet également d’ajouter cette playlist à votre bibliothèque pour un accès plus facile.

Pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, il faut l’activer manuellement. Vous la trouverez dans les paramètres de l’application Spotify, sous Data Saving and Offline ou Storage. Il suffit ensuite d’activer le bouton pour l’écoute hors-ligne pour activer Offline Backup.

La fonctionnalité est désormais disponible pour tous les abonnés Spotify Premium à travers le monde. Pour ceux qui ne la voient pas après l’avoir activée et être passés hors-ligne, la compagnie recommande de vérifier les mises à jour de l’application Spotify.