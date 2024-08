Le dernier Thermostat Nest de Google est plus grand et dispose d’un écran personnalisable

Les précommandes sont actuellement ouvertes et les produits seront expédiés le 20 août.

TL;DR Google a lancé une mise à jour du Nest Learning Thermostat.

Le nouvel appareil est doté d’un écran plus grand et d’un look épuré avec une personnalisation renforcée.

Enrichi par l’IA, il offre des lectures précises et des économies d’énergie potentielles.

Google présente la prochaine génération de Nest Learning Thermostat

Google vient de dévoiler le dernier-né de sa gamme Nest Learning Thermostat, promettant un nouveau design tourné vers le futur et un niveau de personnalisation accru.

Un affichage plus grand pour plus de personnalisation

Le nouvel écran du thermostat, dont la taille est désormais supérieure de 60 % à celle du modèle de troisième génération, s’étend sur toute la face avant de l’appareil, éliminant ainsi les bordures. Ces modifications ne sont pas uniquement esthétiques : elles permettent également d’accroître le niveau de personnalisation. À l’instar des montres intelligentes, le nouvel écran offre des faces personnalisables. Vous pouvez le transformer en horloge, changer les couleurs ou opter pour un fond artistique.

Dans le souci du détail qui caractérise Google, l’interface utilisateur du thermostat s’adapte automatiquement à la distance à laquelle vous vous trouvez. Grâce aux « capteurs radar Soli intégrés », la police s’agrandit lorsque vous vous éloignez, pour un confort de lecture optimal.

Intelligence artificielle pour une efficacité énergétique optimale

Concernant le fonctionnement interne de l’appareil, le nouveau Nest exploite l’intelligence artificielle pour des relevés encore plus précis, permettant de proposer des actions pour économiser sur la facture d’énergie mensuelle. La smart thermostat est capable de s’adapter en temps réel à la température ambiante et d’autres facteurs, et ce, de façon autonome.

Comme « bonus », chaque thermostat est livré avec un capteur de température sans fil, que vous pouvez placer où vous le souhaitez dans votre domicile. Cette fonctionnalité s’avère pratique pour détecter les endroits où la température est plus basse ou pour trouver une température moyenne pour toute la maison.

Un engagement écologique

Cet appareil, disponible en précommande dès maintenant pour une livraison à partir du 20 août, se revendique également respectueux de l’environnement. La batterie interne est entièrement fabriquée à partir de cobalt recyclé et l’emballage est exempt de plastique.

Que vous choisissiez le modèle en argent, en noir ou en or, le prix reste le même : 280 dollars. Les capteurs de température supplémentaires sont quant à eux disponibles à 40 dollars pièce, ou 100 dollars pour un lot de trois.