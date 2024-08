Google Traduction s'offre 110 nouvelles langues. Des langues inconnues ou presque, mais un effort vital pour la préservation.

Google Traduction est un outil extrêmement pratique lorsque vous voyagez ou devez communiquer avec quelqu’un qui parle une autre lange, et grâce à une nouvelle version, vous pouvez désormais interagir avec environ 614 millions de personnes supplémentaires. En effet, Google a ajouté 110 nouvelles langues à son outil Traduction grâce à son grand modèle de langage (LLM) IA PaLM 2, ce qui porte le total de langues prises en charge à près de 250. Cet ajout fait suite aux 24 introduites en 2022, dont des langues indigènes des Américains, mais aussi d’Afrique et d’Asie centrale.

La majorité des langues ajoutées récemment vous sont certainement inconnues, dans la mesure où elles ne sont parlées que par de petites communautés ou n’ont pas même de natifs dans leurs rangs.

Le cantonais, qui est principalement parlé au sud-est de la Chine, à Hong Kong et Macau ainsi que dans certaines communautés autour du monde, est probablement la langue la plus connue de cette mise à jour. Selon Google, le chevauchement entre cantonais et mandarin, qui est déjà disponible, rend difficile d’entraîner correctement les LLM. Le pendjabi (Shahmukhi), langue la plus parlée au Pakistan, est aussi disponible.

Un quart de ces nouvelles langues provient d’Afrique. On retrouve notamment l’afar – parlé à Djibouti, en Érythrée et en Éthiopie – et le tamazight (Amazigh), une langue berbère utilisée en Afrique du Nord, ainsi que le nko, le fon, le kikongo, le luo, le ga, le swati, le venda et le wolof.

Vous pouvez aussi utiliser Google Traduction pour communiquer en mannois, une langue celte de l’Île de Man dans la Mer d’Irlande. La dernière personne à parler cette langue nativement est morte en 1974, ce qui a conduit à une presque extinction, mais grâce à de nombreux efforts, on compte aujourd’hui quelques dizaines de personnes qui la parlent comme langue principale, et quelques milliers comme langue secondaire.

Cette mise à jour introduit aussi le Portugais (Portugal), le tongien, le tibétain, le tahitien, le vénitien, le sicilien, le fidjien et le créole jamaïcain.

L’app Google Traduction est disponible dans l’Apple App Store et le Google Play Store. Elle peut traduire le texte que vous lui copiez-coller, mais aussi celui qui apparaît sur une photo. Elle peut aussi traduire en vocal directement ou via une écriture manuscrite.