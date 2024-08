Un juge américain qualifie Google de « monopole » dans la recherche, dans une affaire d’antitrust

La décision découle d'un procès intenté en 2020 par le Département de la Justice contre la compagnie.

TL;DR Google jugé coupable d’abus de monopole dans l’industrie de la recherche.

Les méthodes de Google pour maintenir sa position dominante sont illégales.

Google risque des sanctions sévères, y compris des bouleversements structurels.

Accusation de monopole : Google dans la tourmente

L’internet, plateforme d’interaction omniprésente dans notre vie quotidienne, est en proie à de grandes perturbations. Le géant du web Google traverse une période difficile après un verdict rendu par un juge fédéral, le déclarant coupable d’abus de monopole illégal dans l’industrie de la recherche digitale.

Infractions à la loi Sherman

Suite à un procès de 10 semaines en 2023 faisant suite à un recours en justice lancé en 2020 par le Département de la Justice et plusieurs États, le juge Amit Mehta de la Cour de district des États-Unis pour le District de Columbia a indiqué dans sa décision que « Google est un monopoliste qui a agi en tant que tel pour maintenir son monopole, en violation de la section 2 de la loi Sherman ». Cette loi américaine vise à empêcher les pratiques anticoncurrentielles des grandes entreprises.

Google face à ses responsabilités

C’est une accusation grave qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la firme de Mountain View. Google a agi illégalement pour maintenir sa position dominante en recherche en payant des milliards de dollars par an à des entreprises comme Apple, Samsung et Mozilla pour être le moteur de recherche par défaut sur leurs smartphones et navigateurs web.

Selon l’accusation, en devenant l’option par défaut, Google a empêché ses concurrents d’atteindre l’échelle nécessaire pour concurrencer. De plus, la position dominante de Google lui a bénéficié à la fois en termes de revenus et de collecte de données.

Ainsi, allégations et preuves se sont empilées. Le jugement souligne également que « Google a reconnu que la perte de sa position de moteur de recherche par défaut sur diverses plateformes nuirait à ses résultats financiers ».

Défense et conséquences

Dans une réaction à la décision de la Cour, Google a déclaré qu’il comptait faire appel de la décision, insistant sur le fait que sa part significative du marché était due à la qualité de son produit. Le procès a toutefois révélé que Google avait influencé artificiellement les prix des annonces au-delà de ce qu’elles coûteraient sur un marché libre.

Si Google a évité les sanctions dans ce cas précis, la décision de la Cour souligne que l’entreprise ne sera pas forcément aussi chanceuse à l’avenir. Le géant du web et le Département de la Justice américain doivent se retrouver devant un tribunal fédéral en septembre pour un nouvel affrontement.