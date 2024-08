Fin de la diffusion d’une publicité olympique de Google montrant un enfant utilisant l’IA pour rédiger une lettre de fan

La publicité "Dear Sydney" a suscité l'irritation de nombreuses personnes.

TL;DR Google retire une publicité olympique controversée pour son chatbot IA, Gemini.

Le père d’une fille utilise Gemini pour écrire une lettre de fan à une athlète olympique.

Débat sur le rôle de l’IA dans les processus créatifs.

Google retire une publicité controversée autour de son assistant IA, Gemini

Google fait face à un flot de critiques suite à la diffusion d’une publicité présentant un père qui fait appel à Gemini, son chatbot propulsé par l’IA, pour aider sa fille à rédiger une lettre à son athlète préférée. Dans le sillage de ces réactions, Google a décidé de retirer l’annonce de sa rotation olympique.

Un père et sa fille au cœur de la polémique

La publicité, d’une durée de 60 secondes, est toujours disponible sur YouTube. Elle met en scène un père qui active Gemini pour composer une lettre de fan adressée à l’athlète de piste olympique Sydney McLaughlin-Levrone, au nom de sa fille. « Elle veut montrer à Sydney combien elle l’aime et je suis plutôt doué avec les mots, mais cela doit être juste parfait, » déclare le père.

Le rôle de l’IA fait débat

L’initiative de Google a déclenché une vive polémique quant à l’usage de l’IA dans les processus créatifs et son impact potentiel sur la qualité de l’expression humaine. Certains professionnels tels que Shelley Palmer, une enseignante en médias avancés à l’école de communication de l’Université de Syracuse, ont vivement critiqué la publicité. Selon Palmer, l’approche commerciale pourrait conduire à un « futur monoculturel où les pensées humaines originales deviennent de plus en plus rares » et elle a exprimé sa préoccupation quant aux implications de la publicité pour l’éducation et le rôle des parents.

Alors que les technologies IA continuent de progresser, les entreprises sont de plus en plus scrutées non seulement sur la manière dont elles présentent et promeuvent ces outils, mais aussi sur l’utilisation du travail des créatifs sans leur permission pour entraîner les modèles d’IA. Une chose est sûre, le débat sur l’IA n’est pas près de s’éteindre.