Galaxy XR : Samsung mise gros sur la réalité mixte

Les caractéristiques techniques du casque Samsung Galaxy XR ont été révélées peu avant sa présentation officielle. Cette fuite offre un aperçu détaillé des fonctionnalités à attendre de ce nouveau produit très attendu par les amateurs de réalité étendue.

Un casque XR très attendu signé Samsung

Depuis plusieurs mois, le mystérieux Galaxy XR, aussi appelé « Project Moohan », attise la curiosité des amateurs de réalité mixte. Selon des fuites relayées par Android Headlines, ce nouveau casque de Samsung pourrait finalement être présenté avant la fin octobre. Pourtant, malgré l’impatience, la firme coréenne garde un silence quasi complet sur les spécificités techniques de son appareil.

Des caractéristiques impressionnantes révélées par une fuite

L’information la plus marquante concerne son écran : un micro-OLED 4K offrant une densité spectaculaire de 4 032 pixels par pouce — une performance nettement supérieure aux 3 386 ppi du Apple Vision Pro. Sous le capot, on retrouverait le puissant chipset Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, épaulé par une interface logicielle adaptée baptisée « One UI XR ». Parmi les autres éléments notables, citons :

Système audio spatial avec haut-parleurs bidirectionnels

Sensibilités multiples : reconnaissance vocale, gestuelle et oculaire

Batterie offrant jusqu’à deux heures d’utilisation classique ou deux heures et demie en lecture vidéo

Les rendus supposés montrent également un pack batterie externe susceptible d’ajouter une heure ou deux d’autonomie supplémentaires, bien que les détails restent flous à ce sujet. Le poids annoncé est de 545 grammes, soit légèrement moins que celui du modèle concurrent d’Apple. Quant aux contrôleurs livrés avec le casque, ils proposent six degrés de liberté (6 DoF), sticks analogiques et retours haptiques — dans la veine des manettes du Meta Quest Touch. Détail intéressant : l’interface utilisateur reprendrait l’esthétique familière « One UI » avec des applications populaires telles que Google Maps ou YouTube visibles sur les captures d’écran.

Des zones d’ombre subsistent… pour l’instant

Impossible toutefois de dresser un portrait exhaustif à ce stade. Certaines questions demeurent en suspens concernant la connectivité ou encore les options de stockage — là où l’Apple Vision Pro propose déjà Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et plusieurs capacités internes.

Lancement imminent et positionnement tarifaire

Côté commercialisation, tout porte à croire qu’un lancement coréen aura lieu dès le 21 octobre 2025 ; reste à savoir si cette date s’étendra rapidement au reste du monde. Quant au prix, il oscillerait entre 1800 et 2900 dollars selon certaines sources locales : une fourchette certes inférieure au très onéreux Vision Pro (3500 dollars), mais encore éloignée du ticket d’entrée du Meta Quest 3 fixé à seulement 500 dollars.

La bataille pour la réalité mixte s’intensifie donc, avec une concurrence féroce entre géants technologiques. À quelques jours d’une potentielle annonce officielle, tous les regards se tournent désormais vers Séoul…