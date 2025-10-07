Google écarte Samsung de la conception du modem Tensor G6

Après des années de collaboration avec Samsung, Google miserait sur MediaTek pour doper la connectivité et l’autonomie de ses prochains smartphones.

Tl;dr Google envisagerait de rompre avec Samsung pour équiper ses futurs Pixel 11 d’un modem MediaTek M90, après avoir déjà confié la production de sa puce Tensor G5 à TSMC.

Ce nouveau modem promet une meilleure efficacité énergétique, une connectivité 5G plus rapide et un possible support satellite, corrigeant les faiblesses des anciens modèles.

Toutefois, rien n’est confirmé : les précédentes rumeurs similaires s’étaient révélées infondées, et il faudra attendre des tests concrets pour juger des performances réelles.

Un virage stratégique pour les futurs Pixel ?

L’écosystème des smartphones s’apprête peut-être à connaître un tournant avec la série Pixel 11. Jusqu’à présent, Google s’appuyait sur le matériel de Samsung pour propulser ses puces semi-maison, les Tensor G. Mais selon la rumeur relayée par le leaker Mystic Leaks – via SammyGuru –, cette collaboration historique pourrait toucher à sa fin l’an prochain.

Après avoir déjà confié la production du Tensor G5 à TSMC, tout en conservant un modem Exynos dans son dernier Pixel 9 Pro, Google envisagerait désormais d’adopter le nouveau modem MediaTek M90, présenté lors du MWC 2025. Une évolution qui marquerait la sortie définitive du géant coréen de l’équation Pixel.

M90 : promesses techniques et attentes élevées

Le choix du modem est tout sauf anodin. Depuis des années, les utilisateurs expriment leur frustration concernant les modems Samsung intégrés aux Pixels, évoquant tour à tour des problèmes de connectivité ou une autonomie décevante. Fait cocasse : alors que Samsung équipe ses propres Galaxy S25 d’un modem Qualcomm X80, il plancherait aussi sur son propre Exynos 2600 pour l’avenir.

La tentation de changement s’explique donc aisément. Le modem MediaTek M90 affiche plusieurs arguments notables :

Compatibilité 5G et intelligence artificielle intégrée .

. Efficacité énergétique accrue .

. Données descendantes jusqu’à 12 Gbps.

Ces avancées pourraient transformer l’expérience utilisateur sur le prochain Pixel : rapidité de connexion, gestion optimisée de la batterie et potentiel support satellite.

Légitime prudence face aux rumeurs persistantes

Néanmoins, il convient de rester mesuré. L’an dernier déjà, avant le lancement du Pixel 10, des bruits similaires circulaient quant à un abandon du modem Samsung – sans concrétisation au final. Difficile donc d’accorder une confiance aveugle à ce nouveau scénario tant qu’aucune officialisation ne vient étayer ces projections.

D’autant que personne n’a encore pu tester en conditions réelles un smartphone équipé du M90. Les performances annoncées restent théoriques ; la confrontation au quotidien viendra trancher entre promesses et réalité.

Nouveaux horizons pour Tensor ?

Par ailleurs, la puce Tensor G6 pourrait inaugurer une gravure en 2 nm par TSMC, ce qui placerait Google parmi les premiers à utiliser cette technologie en production sur un flagship. Reste que malgré quelques progrès récents côté efficience, les SoC maison accusent toujours un certain retard face aux processeurs A-Series d’Apple ou aux Snapdragon des Galaxy de Samsung. Si cette rumeur se confirme, le Pixel 11 pourrait enfin combler une partie de ce fossé technologique – mais il faudra patienter encore un peu avant d’en avoir le cœur net.