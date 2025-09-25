Google prépare une version PC pour Android dans le but de concurrencer Windows

En fusionnant Android avec ChromeOS, Google ambitionne de transformer l’expérience ordinateur en un environnement cohérent et moderne.

Tl;dr Google prévoit de fusionner Android et ChromeOS pour créer une nouvelle génération de PC.

L’IA Gemini et l’assistant intelligent seront intégrés pour offrir un écosystème unifié entre smartphone et ordinateur.

Malgré le potentiel, Windows reste dominant, et le succès dépendra de l’adoption des utilisateurs et d’une stratégie marketing efficace.

Un pari ambitieux : l’union Android-ChromeOS pour PC

La volonté de Google de bouleverser le marché des ordinateurs personnels se précise. Lors du dernier sommet Qualcomm Snapdragon, Rick Osterloh, responsable produits chez la firme de Mountain View, a révélé une initiative majeure : fusionner les systèmes d’exploitation Android et ChromeOS. Cette évolution, confirmée à demi-mot par le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, nourrit l’espoir d’une nouvelle génération de PC capables de répondre aux attentes modernes. Selon Cristiano Amon, ce logiciel « est incroyable » et concrétise enfin la convergence attendue entre l’univers mobile et celui du PC.

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie Google

Au-delà du rapprochement technique, c’est bien le déploiement massif de l’IA Gemini, pilier central de l’écosystème Google, qui suscite les plus vives attentes. Osterloh détaille ainsi la volonté d’introduire non seulement les modèles Gemini mais aussi l’assistant intelligent et tout le « stack » applicatif d’Android. L’enjeu ? Offrir aux développeurs comme aux utilisateurs un environnement cohérent, efficace et riche, qu’il s’agisse du smartphone ou du poste de travail classique.

Potentiel et limites face à Windows

Si cette offensive technologique impressionne, la prudence reste de mise selon les experts du cabinet IDC. Jitesh Ubrani, responsable recherche, note que la dépendance historique de Chrome OS au web a limité son adoption dans plusieurs régions au réseau instable. Or, réunir les atouts des deux systèmes permettrait peut-être à Google de corriger ces faiblesses tout en créant une passerelle naturelle entre smartphone et ordinateur.

Le défi est toutefois colossal. En 2025, Windows, avec 79,8% des parts mondiales du marché des OS pour PC, demeure ultra-dominant. À titre de comparaison, ChromeOS ne pèse que 7,3%. Pourtant, des segments spécifiques – notamment l’éducation ou le marché américain – restent réceptifs. La liste des points clés évoquée par IDC illustre ce potentiel :

Ségrégation persistante : Chrome OS séduit les jeunes en milieu scolaire.

Chrome OS séduit les jeunes en milieu scolaire. Bascule difficile : Après leurs études, ces utilisateurs migrent souvent vers Windows ou Mac.

Après leurs études, ces utilisateurs migrent souvent vers Windows ou Mac. Marge d’attraction : Une fusion réussie pourrait fidéliser ces jeunes adultes côté Google.

Les obstacles marketing

Pour réussir ce pari industriel sur le long terme, il faudra cependant convaincre un public plus large. Les investissements marketing n’ont pas toujours été à la hauteur chez Google côté matériel – un point que souligne IDC. Si la vision se concrétise pleinement, elle pourrait bien rebattre les cartes dans un secteur longtemps dominé sans partage par Microsoft. Affaire à suivre…