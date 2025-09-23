Gemini prend la relève de Google Assistant sur Google TV

Après une longue attente, Google TV accueille enfin Gemini en remplacement de Google Assistant. Cette nouveauté marque une étape importante pour les utilisateurs, mais l’accès à ce nouvel assistant vocal avancé s’accompagne désormais d’un coût supplémentaire.

Tl;dr Google lance Gemini en premier sur les téléviseurs haut de gamme TCL QM9K, marquant la fin progressive de Google Assistant.

L’IA offre une interaction vocale plus naturelle et contextuelle, transformant la TV en véritable interlocuteur.

Le déploiement s’étendra à d’autres modèles d’ici fin 2025, ouvrant la voie à une maison connectée sans télécommande.

Lancement discret de Gemini sur TCL QM9K

Alors que l’on attendait depuis le CES 2025 l’arrivée de Gemini sur les téléviseurs connectés, c’est finalement la gamme haut de gamme TCL QM9K qui inaugure cette nouvelle ère. Google opte pour une introduction mesurée : seuls les modèles onéreux du fabricant chinois profitent dès aujourd’hui de cet assistant intelligent repensé, marquant la disparition progressive de Google Assistant.

Pour ceux qui ont eu l’occasion de tester ces téléviseurs nouvelle génération, le constat est flatteur. Outre leur technologie Mini LED et la présence d’un capteur mmWave (qui réveille automatiquement l’écran en détectant la proximité), ces appareils misent désormais sur l’interaction vocale sans télécommande.

Gemini : une IA plus naturelle et contextuelle

La vraie nouveauté réside dans l’intelligence artificielle de Gemini. Capable non seulement d’effectuer toutes les tâches traditionnelles (recherche de contenus, commandes de lecture ou informations météo), il va plus loin grâce à ses algorithmes avancés : requêtes en langage naturel, suivi contextuel des conversations… Poser une question ouverte – par exemple expliquer le système solaire à un enfant – devient intuitif et fluide. Les utilisateurs sont donc invités à interagir avec leur télévision comme ils discuteraient avec un interlocuteur réel.

Une exclusivité temporaire avant une généralisation attendue

Curieusement, même les propres boîtiers connectés de Google, comme le Google TV Streamer, devront patienter quelques semaines supplémentaires avant d’accueillir Gemini. La firme américaine confirme néanmoins que plusieurs modèles recevront la mise à jour d’ici la fin de l’année :

Google TV Streamer

Séries Hisense U7/U8/UX (2025)

TCL QM7K/QM8K/X11K (2025)

Walmart Onn 4K Pro

Bien que Google reste évasif sur le calendrier précis – se contentant d’un « d’ici cet automne » lors du dernier Google I/O –, le déploiement devrait s’étendre avant la fin 2024.

Nouvelles perspectives pour la maison connectée

Cette évolution symbolise le basculement vers une expérience utilisateur où voix, intelligence contextuelle et intégration domotique convergent. Si le ticket d’entrée reste élevé, cette innovation laisse entrevoir un futur où la télécommande pourrait devenir superflue. L’enjeu sera désormais d’accompagner ce changement auprès du grand public lorsque Gemini s’imposera enfin au-delà des écrans les plus premium.