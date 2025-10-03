Samsung préparerait des résumés intelligents dans One UI 8.5

Le déploiement officiel n’est pas encore annoncé, mais la fonctionnalité est déjà repérée dans les firmwares préliminaires.

Tl;dr Samsung intégrerait dans One UI 8.5 des résumés intelligents de notifications pour simplifier les longs messages et conversations de groupe.

La fonctionnalité serait basée sur une technologie Google pour Android 16, avec traitement des données supposé local sur l’appareil.

Le déploiement sur les Galaxy S25 et Z Fold 7 reste à venir, l’outil n’étant pas encore actif.

Un pas de plus vers l’intelligence artificielle pour Samsung

Dans la course à l’intelligence artificielle, Samsung s’apprête à franchir une nouvelle étape avec la prochaine version de son interface, One UI 8.5. Récemment, la communauté spécialisée a repéré dans une future mise à jour du système un outil inédit : des résumés intelligents de notifications, semblables à ceux déjà aperçus sur les derniers iPhones.

Un outil repéré avant son officialisation

Les premières traces concrètes de cette fonctionnalité sont apparues dans une version préliminaire du firmware One UI 8.5, dénichée en ligne par les observateurs de SamMobile. Dès l’ouverture du centre de notifications, un message contextuel guide l’utilisateur vers la page dédiée aux réglages. On y découvre que le service cible spécifiquement les « longs messages et conversations de groupe ». Un menu « Gérer les applications » permet même de choisir les applis concernées. Toutefois, précisons-le : pour l’instant, le service ne fonctionne pas encore.

Sous le capot : une technologie signée Google

Si l’illustration rappelle clairement celle d’un Pixel, c’est loin d’être un hasard. Selon toute vraisemblance, Samsung s’appuie ici sur un module conçu par Google pour Android 16. Reste une interrogation majeure : où s’effectue réellement le traitement des données ? Le descriptif assure que les messages ne quittent jamais l’appareil pour rejoindre les serveurs Google — mais aucune confirmation technique n’a encore filtré.

Pour clarifier l’offre et éviter la confusion chez l’utilisateur, voici ce que nous savons déjà :

L’activation est optionnelle, accessible via les paramètres dédiés.

L’utilisateur choisit quelles applications bénéficient du résumé.

L’exemple d’Apple en filigrane… et ses écueils

Difficile de ne pas comparer cette nouveauté aux annonces précédentes d’Apple. L’an dernier, la marque à la pomme lançait sa propre fonction similaire dans iOS 18 grâce à l’Apple Intelligence, avant de devoir rapidement retirer le dispositif début 2025 en raison de résumés parfois trompeurs — notamment concernant des articles d’actualité. Aujourd’hui, sur iOS 26, seuls certains types de notifications peuvent être synthétisés et une mise en garde s’affiche pour éviter tout malentendu. Gageons que Google comme Samsung sauront tirer profit des tâtonnements d’Apple, histoire d’offrir une expérience plus fiable dès le lancement.

Quant au déploiement effectif sur les smartphones équipés d’Android 16 et One UI 8.5 — que ce soit chez les possesseurs du récent Galaxy S25, ou du prochain Z Fold 7 — il faudra patienter encore un peu avant une annonce officielle… et nos premiers retours concrets après test.